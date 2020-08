Pampita reveló si estaría dispuesta a ponerse el chip sexual: "Todavía..."

Pampita

Carolina "Pampita" Ardohain habló de sexo en su programa "Pampita Online", Net, y confesó si se pondría el chip sexual.

En diálogo con su compañero Gabriel Oliveri, la modelo se animó a debatir sobre este implante y no descartó la posibilidad de utilizarlo para mejorar su calidad de vida junto a su marido, Roberto García Moritán.

LEÉ TAMBIÉN: Roberto García Moritán recordó los inicios de su relación con Pampita a nueve meses del casamiento

"¿Vos Caro ya tenés o nada?", le preguntó Oliveri a Pampita. "Todavía no! Yo creo que me quedan 15 añitos más, voy a estar bien. Después me pongo lo que me tenga que poner", reconoció la conductora.

Pampita

"Y si Rober se pone...", llegó a esbozar otro integrante de su panel antes de que ella lo interrumpiera aduciendo que "no necesita nada".

LEÉ TAMBIÉN: Pampita reafirmó su apoyo a Nicole Neumann ante las críticas por cómo se manejó con la empleada

"Pero supongamos que se pone y no te cuenta que se pone...", reiteró Oliveri. "No, ¿por qué me va molestar si se lo pone? Al contrario! Beneficio para todos! ¿o no? Cuando pase te cuento. Por ahora no", expresó la conductora entre risas.