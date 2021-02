Preocupación por la salud de Araceli González: "No me da el cerebro"

Araceli González

Araceli González dio positivo para coronavirus tras un contacto estrecho. La actriz comenzó a tener con síntomas que se fueron intensificando con las horas por lo que se hisopó: "Positivo para mi, negativo para Mazzei", reveló en sus redes.

"No me da el cerebro" reconoció la ex de Adrián Suar de 53 años. Su pareja, Fabián Mazzei, dio negativo y se está encargando de cuidarla: "El número uno, nadie me cuida como él, que es un genio".

"Hace unos días tuvimos contacto estrecho con un tío que estábamos cuidando y que ahora está internado por Covid en la clínica Olivos. Hace dos días que empecé con muchos síntomas y ya no me da el cerebro, por eso hablo despacio", dijo Araceli sobre el contagio.

"Tengo muchos síntomas. Tengo fiebre, dolor de cabeza y dolor corporal, todo junto. Estoy esperando el resultado pero tengo todas las fichas" reveló.

La actriz está en reposo y aislada junto a su marido, pese a que él dio negativo.