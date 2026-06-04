La inesperada reacción de Daniela Christiansson al ver a Maxi López besando a Wanda Nara

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Qué dijo Maxi López sobre el beso con Wanda Nara

En diálogo con el cronista de Desayuno Americano, el ciclo matutino que conduce Pamela David por América TV, Maxi López habló sobre el fenómeno que generó Triángulo amoroso, la serie vertical que protagoniza junto a Wanda Nara, y se mostró esquivo al momento de revelar cómo se realizó la comentada escena del beso que revolucionó las redes.

Lejos de aclarar si la secuencia fue creada mediante inteligencia artificial o si efectivamente ocurrió frente a cámara, el exfutbolista prefirió destacar el impacto que tuvo la ficción entre los espectadores. "Las del beso es fuerte, la de toda la serie es increíble porque la gente está respondiendo. Yo no puedo creer cómo se engancharon. Me gusta, es nuestra primera experiencia haciendo una ficción juntos", expresó.

Además, reconoció que era consciente de la expectativa que existía alrededor de ese momento en particular. "Estaba toda la gente preguntando en las redes y en la calle", aseguró. En ese sentido, explicó que decidió seguir la serie al mismo ritmo que el público y que recién ahora está viendo el resultado final: "Lo que pasa es que yo voy viendo casa capítulo mientras va saliendo, porque no quise verlo antes, entonces el trabajo terminado lo voy viendo ahora. Y la verdad es que está quedando bueno".

Cuando la conversación giró nuevamente en torno al beso, López evitó entrar en detalles. Incluso, tras ser consultado sobre si se considera un buen besador, optó por responder con humor y destacó que "estuvo buena toda la situación". Sin embargo, al ser interrogado directamente sobre si la escena fue "real" o producto de la tecnología, volvió a esquivar una definición concreta.

"Yo digo que está muy bien producido, muy bien armado, muy lindo todo. Cuando me plantearon el libreto y vimos todo lo que era, nos sentamos a charlar con Solange y con el canal, porque queríamos hacer un producto lo mejor posible para que la gente se divierta", sostuvo.

Lejos de despejar las dudas, continuó resaltando el espíritu del proyecto. "Para mí, el secreto de todo es que la gente se divierta y esto despertó muchas cosas. Yo creo que tanto ella como yo, lo disfrutamos y, por lo que hablamos, va bien", señaló. Ante la insistencia del cronista, que le remarcó que no estaba respondiendo la pregunta, Maxi reaccionó entre risas y lanzó: "No te voy a responder".

Más adelante, recordó el clima que se vivió durante la grabación de aquella escena y aseguró que el equipo también seguía con atención lo que ocurría. "La gente que estaba trabajando con nosotros estaba muy expectante", comentó, sin aportar mayores precisiones.