Wanda Nara se mostró al natural: "5 embarazos, 5 cesáreas; ninguna extensión de piel, ninguna lipo"

Wanda Nara

En el día de los enamorados, Wanda Nara compartió una profunda reflexión desde Instagram y se mostró al natural y en ropa interior tras cinco embarazos y cesáreas.

"Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente, mi cuerpo vivió 5 embarazos, 5 cesáreas y aunque podría permitírmelo no tengo ninguna extensión de piel, ninguna lipo", comenzó la rubia su posteo.

Y destacó cómo hizo de manera natural para recuperar la figura: "Esperé... bajé 5 veces de peso escuche criticas y mas criticas (casi siempre de mujeres ). Cada cuerpo es distinto, cada mujer elige que hacer con su estética... apruebo todo lo que nos haga sentir mejor".

"Y nunca me lastiman las criticas todas somos diferentes todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro más flaco...", siguió.

"Lo que me diferencia es mi personalidad mi seguridad eso no lo cambia un filtro un cirujano y ningún retoque .. muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad esa te gana o te pierde para siempre. Buen San valentín a [email protected]", finalizó la mujer de Mauro Icardi.