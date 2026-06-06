El tenso cruce entre Mauro Icardi y Martín Migueles durante la revinculación de Francesca e Isabella

Las imágenes del momento fueron difundidas por la periodista Naiara Vecchio, quien compartió en sus redes sociales una serie de videos que muestran cómo se desarrolló el encuentro en Nordelta. Todo ocurrió en las inmediaciones de la vivienda de Wanda, donde se concretó el traspaso de las niñas para que comiencen el período que compartirán con su padre hasta el próximo 29 de junio.

A diferencia de otros episodios marcados por la tensión y las disputas mediáticas, esta vez el intercambio se llevó adelante de manera organizada y sin inconvenientes visibles. El objetivo principal fue garantizar el bienestar de las menores y cumplir con cada uno de los puntos acordados por ambas partes para esta nueva etapa de convivencia con el futbolista.

"Habemus paz: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas, con Wanda Nara y Martín Migueles como intermediarios. Con un mejor diálogo entre las partes, Icardi aceptó llevarse a las 5 mascotas de Francesca e Isabella durante las tres semanas que estarán con él y la China Suárez", escribió la periodista junto al video, detallando como se dio todo.

En las imágenes puede verse a las niñas despidiéndose afectuosamente de su madre antes de partir. Mientras las acompañaban hasta el vehículo, también se produjo un breve encuentro entre Icardi y Migueles. El empresario se acercó al futbolista y ambos intercambiaron un saludo protocolar, una escena breve pero suficiente para convertirse en uno de los momentos más comentados de una jornada que estuvo bajo la lupa mediática desde el primer minuto.