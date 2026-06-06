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El tenso cruce entre Mauro Icardi y Martín Migueles durante la revinculación de Francesca e Isabella

Mauro Icardi y Martín Migueles se cruzaron durante el proceso de revinculación de Francesca e Isabella, en un momento marcado por una cordialidad fría y cierta tensión contenida.

6 jun 2026, 17:42
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El tenso cruce entre Mauro Icardi y Martín Migueles durante la revinculación de Francesca e Isabella
El tenso cruce entre Mauro Icardi y Martín Migueles durante la revinculación de Francesca e Isabella

El tenso cruce entre Mauro Icardi y Martín Migueles durante la revinculación de Francesca e Isabella

Mauro Icardi pudo reencontrarse con sus hijas en el marco del acuerdo establecido entre las partes, en un encuentro que sorprendió por el tono de cordialidad con el que se manejaron las partes, priorizando el bienestar de las niñas y la posibilidad de compartir tiempo en un clima más ordenado y sin mayores tensiones.

El encuentro se produjo en Nordelta, donde el futbolista llegó para ver a Francesca e Isabella. En ese contexto, Wanda Nara se mostró acompañada por su pareja, Martín Migueles, un detalle que generó comentarios, dado que su vínculo sentimental había mantenido cierto hermetismo en las últimas semanas.

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Cuando las nenas se despedían de su madre en un clima cálido y emotivo, teniendo en cuenta que pasarán varios días sin verla, se vivió otro momento en paralelo que no pasó desapercibido. En ese instante, el empresario se acercó al futbolista y ambos se saludaron con un apretón de manos, en un gesto breve y formal que reflejó más protocolo que cercanía.

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Cómo fue el reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas

Después de meses de conflictos judiciales, negociaciones y diferencias públicas, Mauro Icardi finalmente volvió a compartir tiempo con sus hijas, Francesca e Isabella, en el marco de un acuerdo alcanzado con Wanda Nara. La jornada transcurrió sin sobresaltos y bajo las condiciones establecidas previamente por la Justicia, aunque hubo un detalle que rápidamente llamó la atención: la presencia de Martín Migueles, actual pareja de la empresaria.

Las imágenes del momento fueron difundidas por la periodista Naiara Vecchio, quien compartió en sus redes sociales una serie de videos que muestran cómo se desarrolló el encuentro en Nordelta. Todo ocurrió en las inmediaciones de la vivienda de Wanda, donde se concretó el traspaso de las niñas para que comiencen el período que compartirán con su padre hasta el próximo 29 de junio.

A diferencia de otros episodios marcados por la tensión y las disputas mediáticas, esta vez el intercambio se llevó adelante de manera organizada y sin inconvenientes visibles. El objetivo principal fue garantizar el bienestar de las menores y cumplir con cada uno de los puntos acordados por ambas partes para esta nueva etapa de convivencia con el futbolista.

"Habemus paz: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas, con Wanda Nara y Martín Migueles como intermediarios. Con un mejor diálogo entre las partes, Icardi aceptó llevarse a las 5 mascotas de Francesca e Isabella durante las tres semanas que estarán con él y la China Suárez", escribió la periodista junto al video, detallando como se dio todo.

En las imágenes puede verse a las niñas despidiéndose afectuosamente de su madre antes de partir. Mientras las acompañaban hasta el vehículo, también se produjo un breve encuentro entre Icardi y Migueles. El empresario se acercó al futbolista y ambos intercambiaron un saludo protocolar, una escena breve pero suficiente para convertirse en uno de los momentos más comentados de una jornada que estuvo bajo la lupa mediática desde el primer minuto.

Icardi y el reencuentro

     

 

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