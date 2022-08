Boca se movió para tener un refuerzo clave antes del cierre del mercado de pases

Adonisfrias.jpeg

Boca quiere a Adonis Frías para que llegue ya y no esperar hasta enero

El objetivo principal de Boca es sumarlo ahora para que se sume y mejore el rendimiento de la zaga central. Sin embargo, demostrando que el Consejo quiere que llegue si o si, intentará asegurárselo para diciembre, previo al inicio de la Copa Libertadores 2023. La idea del club de Varela era transferir a Frías al exterior, pero hasta el momento no hubo avances en ese sentido.

Los tiempos se acortan porque el mercado de pases cierra el 8 de agosto. El jugador quiere pasar a Boca, club del que es hincha, pero no a cualquier precio: “Ya saben todos que es mi sueño, pero atrás de esto hay una negociación. Yo tengo representante, está la dirigencia de Defensa, y si no se ponen de acuerdo o no llegó la oferta formal, estoy al margen de eso”. Los deseos están. Hay que ver si está el dinero.