Guillermo Barros Schelotto, tras volver a la MLS con una derrota: "Merecimos empatar, fuimos superiores; ahora queda ganar los dos partidos"

Guillermo no se fue conforme tras el debut.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Los Ángeles Galaxy, reconoció que no queda otra alternativa que "ganar los dos partidos restantes", luego de perder en la noche del lunes ante Portland Timbers por 2-1, en partido de la fecha inaugural del grupo F de la etapa final de la MLS.

"No queda otra que ganar los dos partidos restantes. En el juego fuimos superiores", comentó el ex técnico de Boca. "Al menos merecimos empatar. Portland no tuvo jugadas de gol claras. Tuvieron dos ocasiones y marcaron. Nosotros merecíamos ir ganando en el segundo tiempo, pero ellos se encontraron con un triunfo bastante injusto por lo que observé del juego, se quejó".

El entrenador de 47 años reconoció que su equipo debe mejorar en la faz defensiva para ser más duro ante los rivales que se vienen. Precisamente, Los Ángeles Galaxy afrontará en la Florida el clásico californiano ante Los Angeles FC, que igualó 3-3 con Houston Dynamo en el primer partido.

"Trataremos de mejorar para el sábado y ser más eficaces. Para que los merecimientos que hacemos se vean reflejados en el resultado, que es lo más importante", cerró el Mellizo preocupado.