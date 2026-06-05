Convocan a una multitudinaria misa ricotera para despedir al Indio Solari en Plaza de Mayo

La muerte del Indio Solari a los 77 años sacudió al país entero. Y la respuesta de sus fanáticos no tardó en llegar. A pocas horas de confirmarse el fallecimiento del músico, que venía librando una larga batalla contra el Parkinson, comenzó a circular con fuerza una convocatoria a través de redes sociales y grupos de WhatsApp para una misa ricotera en Plaza de Mayo este viernes a las 18 horas. El mensaje que se viralizó fue tan simple como contundente: "Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 horas, misa ricotera".