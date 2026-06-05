Convocan a una multitudinaria misa ricotera para despedir al Indio Solari en Plaza de Mayo

Una de sus últimas presencias del artista fue en mayo de este año, cuando la UBA le otorgó un Doctorado Honoris Causa.

Sin poder asistir por su estado de salud, envió un video de agradecimiento: "Habla el Indio. Quería agradecerles por este medio, tanto al rectorado como a todos los que hicieron posible e impulsaron esta distinción, que me pone muy feliz", expresó.