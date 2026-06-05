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Convocan a una multitudinaria misa ricotera para despedir al Indio Solari en Plaza de Mayo

La noticia de la muerte del Indio Solari generó enorme conmoción. Sus fans organizan un homenaje en la Plaza de Mayo.

5 jun 2026, 16:34
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Convocan a una multitudinaria misa ricotera para despedir al Indio Solari en Plaza de Mayo
Convocan a una multitudinaria misa ricotera para despedir al Indio Solari en Plaza de Mayo

Convocan a una multitudinaria misa ricotera para despedir al Indio Solari en Plaza de Mayo

La muerte del Indio Solari a los 77 años sacudió al país entero. Y la respuesta de sus fanáticos no tardó en llegar. A pocas horas de confirmarse el fallecimiento del músico, que venía librando una larga batalla contra el Parkinson, comenzó a circular con fuerza una convocatoria a través de redes sociales y grupos de WhatsApp para una misa ricotera en Plaza de Mayo este viernes a las 18 horas. El mensaje que se viralizó fue tan simple como contundente: "Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 horas, misa ricotera".

La iniciativa es completamente espontánea — por el momento, la familia no informó ninguna despedida pública oficial — y promete reunir a seguidores de distintas generaciones que quieren compartir el duelo y homenajear a una de las figuras más grandes de la historia del rock argentino. Se espera una convocatoria masiva, con banderas ricoteras, canciones y los rituales que durante décadas identificaron a la comunidad de fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de los shows junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Plaza de Mayo podría transformarse esta tarde en el escenario de una despedida histórica.

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¿De qué murió El Indio Solari?

Según el parte oficial de la Unidad Funcional de Instrucción interviniente, personal policial se constituyó en el domicilio de Indio Solari en Parque Leloir, partido de Ituzaingó, para constatar su fallecimiento.

Las primeras averiguaciones no arrojaron indicios de otra causa más allá del avanzado cuadro de Parkinson que padecía desde hacía años y que había limitado notablemente sus apariciones en público.

Una de sus últimas presencias del artista fue en mayo de este año, cuando la UBA le otorgó un Doctorado Honoris Causa.

Sin poder asistir por su estado de salud, envió un video de agradecimiento: "Habla el Indio. Quería agradecerles por este medio, tanto al rectorado como a todos los que hicieron posible e impulsaron esta distinción, que me pone muy feliz", expresó.

Indiosolari

     

 

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