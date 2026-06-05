El mensaje inédito que el Indio Solari le grabó a Messi y nunca se animó a enviarle: "Qué tal si..."

"Te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te lo merecés. Posdata: qué tal si ganás un campeonato del mundo más. Estás para eso, viejo", concluye, deseando todo lo mejor para este nuevo campeonato que se avecina.

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Cuándo será la “misa ricotera” para despedir al Indio Solari

A pocas horas de la noticia de la muerte del Indio Solari, que venía atravesando un cuadro de Parkinson, comenzó a difundirse en redes sociales y grupos de WhatsApp una convocatoria a una posible “misa ricotera” en Plaza de Mayo este viernes a las 18 horas.

El mensaje que se viralizó fue tan simple como contundente: "Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 horas, misa ricotera".

La iniciativa habría surgido de manera espontánea y, hasta el momento, no existirían confirmaciones sobre una organización oficial ni comunicados por parte del entorno del artista. Aun así, el rumor de la convocatoria habría comenzado a ganar fuerza entre seguidores de distintas generaciones.

Se espera que, de concretarse, pueda reunir a fanáticos que buscan expresar su emoción y rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. En ese marco, podrían replicarse banderas, canciones y rituales característicos de la comunidad ricotera, tanto de la etapa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como de sus presentaciones junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en lo que sería una posible jornada de fuerte carga simbólica en el espacio público.