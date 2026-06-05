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El mensaje inédito que el Indio Solari le grabó a Messi y nunca se animó a enviarle: "Qué tal si..."

Antes de su partida, el Indio Solari le dejó grabado un mensaje a Lionel Messi en la previa de la próxima Copa del Mundo. Según trascendió, no se habría animado a enviárselo en ese momento y ahora el material salió a la luz.

5 jun 2026, 16:48
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El mensaje inédito que el Indio Solari le grabó a Messi y nunca se animó a enviarle: Qué tal si...
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El mensaje inédito que el Indio Solari le grabó a Messi y nunca se animó a enviarle: "Qué tal si..."

Este lunes 5 de junio quedaá en la historia como el día en que una parte del rock nacional se fue. La partida del Indio Solari a sus 77 años generó una fuerte conmoción en el ambiente cultural argentino, con un impacto emocional que muchos ya comparan con otros momentos bisagra de la historia reciente del país, como la muerte de Diego Maradona en 2021, entre otras figuras emblemáticas que marcaron la identidad colectiva.

Durante la mañana se montó un operativo en el domicilio del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en en Parque Leloir, donde los médicos constataron su fallecimiento. La UFI N°2 de Ituzaingó intervino en el caso y, de acuerdo a las primeras informaciones, no se detectaron otras causas de muerte más allá de las complicaciones ya conocidas del Parkinson.

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Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales se inundaron rápidamente de mensajes de cariño y profundo pesar. En paralelo, comenzaron a circular mensajes inéditos atribuidos al artista, entre ellos uno grabado para Lionel Messi en la previa de su último Mundial y que no llegó a hacerse público ni a ser conocido por el propio futbolista.

En el audio, el Indio le demuestra toda su admiración y respeto: "Lionel, compatriota. Habla el Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también".

"Te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te lo merecés. Posdata: qué tal si ganás un campeonato del mundo más. Estás para eso, viejo", concluye, deseando todo lo mejor para este nuevo campeonato que se avecina.

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Cuándo será la “misa ricotera” para despedir al Indio Solari

A pocas horas de la noticia de la muerte del Indio Solari, que venía atravesando un cuadro de Parkinson, comenzó a difundirse en redes sociales y grupos de WhatsApp una convocatoria a una posible “misa ricotera” en Plaza de Mayo este viernes a las 18 horas.

El mensaje que se viralizó fue tan simple como contundente: "Despedimos al Indio a lo grande: en Plaza de Mayo. 18 horas, misa ricotera".

La iniciativa habría surgido de manera espontánea y, hasta el momento, no existirían confirmaciones sobre una organización oficial ni comunicados por parte del entorno del artista. Aun así, el rumor de la convocatoria habría comenzado a ganar fuerza entre seguidores de distintas generaciones.

Se espera que, de concretarse, pueda reunir a fanáticos que buscan expresar su emoción y rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. En ese marco, podrían replicarse banderas, canciones y rituales característicos de la comunidad ricotera, tanto de la etapa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como de sus presentaciones junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en lo que sería una posible jornada de fuerte carga simbólica en el espacio público.

Fanaticos del Indio Solari

     

 

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