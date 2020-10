Infantino: "Mi prioridad es un gran Mundial de Clubes, no se trata de Bayern-Liverpool, sino de Bayern-Boca"

infantino

La creación de una Superliga Europea es una antigua aspiración de los grandes clubs europeos que nunca ha llegado a cristalizar siquiera en proyecto. Atendiendo a las últimas palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el proyecto tendría muy pocas chances de convertirse en realidad.

Es más, Infantino ha enterrado prácticamente la creación de esta Superliga Europea en detrimento de su proyecto de Mundial de Clubes, que vivirá su primera experiencia en verano del 2022 en China, si la pandemia por el coronavirus lo permite.

La FIFA anunció en 2019 un cambio de formato en el actual Mundial de Clubs, con participación de 24 equipos de todas las Confederaciones y espaciado en el tiempo por períodos de cuatro años, como el Mundial de selecciones.

"Mi prioridad es un gran Mundial de Clubes, no una Superliga de europeos. No se trata de Bayern-Liverpool, sino de Bayern-Boca. Quiero que los clubes no europeos sean atractivos a nivel global", expresó Infantino hoy.