bocacampeonn2.jpg

Qué dijo Riquelme de Ibarra

Sobre la continuidad de Hugo Ibarra al frente del equipo en 2023, comentó: "Lo veo feliz, disfrutando mucho. Es amigo mío. Me da felicidad verlo a él, a Pompei, Gracián. Ojalá podamos tenerlo por mucho tiempo, vamos a disfrutar. Estamos muy contentos con él y su CT, él es simple y se hace entender. Boca por mementos me gusta cómo juega y por momentos no me gusta. Es el final y están llegando muy cansados".

Embed

Sobre el partido de Boca de hoy vs. Patronato por semifinales de la Copa Argentina, dijo: "Hoy tengo entendido que Ibarra cambia a la mayoría para esta noche. Todos hicieron un esfuerzo muy grande. Fueron muchos partidos. Ramírez jugó el partido vs River desgarrado. A Zambrano le duele todo y quiere jugar todos los partidos. Fabra esta ahí al límite. Varela termina todos los partidos dolorido. Quieren competir siempre y eso nos hace muy felices. Siempre confío en que los muchachos van a hacer las cosas bien".

Mauricio Macri dijo que contra Palmeiras en 2001 él le sugirió a Carlos Bianchi cómo debía jugarlo. Esto respondió Riquelme: "No escuché lo que dijo Macri pero hay que estar siempre agradecido a Bianchi. Seguramente si yo no hubiese sido dirigido por él, quizás no estaría hoy acá. Y si Macri está donde está, es gracias a Bianchi".

La continuidad de Rossi, ovacionado otra vez por La Bombonera

rossiboca5.jpg

¿Sigue Agustín Rossi?"Nosotros le hicimos un ofrecimiento a Rossi. Después le hicimos otro mayor. El otro día nos hizo entender que quería un tiempo menor al que se le ofreció. Nos tendremos que poner de acuerdo. El esfuerzo que hace Boca por Rossi es increíble. Y también entendemos que Agustín tenga otras pretensiones. Igual vamos a hablar entre todos para encontrar una solución. Hay que buscarle la vuelta a todo. El único ofrecimiento que nos llego en su momento por Rossi fue de Flamengo. 1 millon y medio. No podíamos venderlo en esa cantidad".

Para cerrar, habló de la histórica final de Copa Libertadores a la que llegó el equipo femenino de Boca: "Sufri más los penales de las chicas ayer que el domingo. Estamos felices. Llegar a la final de la Libertadores por primera vez es muy importante".