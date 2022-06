"La información es que el 10 se va a decidir, no me consta que Ecuador vaya a quedar afuera, no tengo esa información", le dijo a este medio un dirigente importante de la FIFA.

Mundial Qatar 2022: por qué entraría Colombia y no Chile

El seleccionado cafetero terminó sexto en la clasificación de las Eliminatorias hacia la Copa del Mundo, cuatro puntos por encima de Chile, que reclama ganar los puntos de los partidos donde jugó Castillo y así poder clasificar, pero esta posibilidad es muy remota. Así, Colombia sería el reemplazante de Ecuador.