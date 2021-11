Live Blog Post

22.25

Qué pasó en el segundo tiempo entre la Selección Argentina y Brasil

El complemento no distó mucho de lo que pasó en la primera mitad y el equipo de Lionel Scaloni no logró generar juego para romper el cero. Incluso Brasil creció a partir de la habilidad de Vinicius y pudo haberlo ganado si no fuera por la gran actuación de Cuti Romero y Dibu Martínez. Cuti debió salir por una lesión en su aductor izquierdo. Messi pudo haber hecho el 1-0 sobre la hora con un zurdazo que fue a las manos de Alisson.