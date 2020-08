La opinión de un ex compañero de Messi: "En Inglaterra, Leo sólo puede jugar en Manchester City"

Leo Messi, puntero en todas las tablas.

El marfileño Yaya Touré, ex compañero de Lionel Messi en Barcelona, opinó hoy que si el astro argentino decide emigrar a Inglaterra "sólo puede jugar en Manchester City", por la presencia del entrenador Pep Guardiola con el que brilló en el club catalán.

Touré, futbolista blaugrana entre 2007 y 2010, advirtió que Messi "no defiende y eso no gusta a los entrenadores" de la Premier League: "En la Premier quieren que trabajes, que defiendas y ataques, y eso no es fácil", abundó el marfileño en una reflexión sorprendente.

De todos modos, aprobó la eventual llegada al City, en el que Touré jugó ocho temporadas (2010-2018): "Si viene, será bueno para el City, que es uno de los pocos clubes ingleses que tiene dinero para pagarlo, para ser honestos".

Finalmente, en declaraciones reproducidas por el diario catalán Sport, el exfutbolista africano dudó sobre su salida del club español: "Si se va, habrá una brecha enorme, pero tengo mis dudas de que se marche de Barcelona, la verdad, porque en el Barcelona todo se reduce a Leo Messi. Él ama Barcelona y al Barcelona, la ciudad, el club y la filosofía de vida de allí".

