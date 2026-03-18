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¿Messi o Cristiano Ronaldo? El debate entre dos periodistas que volvió a dividir opiniones

Dos periodistas mexicanos protagonizaron un intenso intercambio sobre las diferencias entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con posturas marcadas y argumentos que reavivan una discusión histórica.

¿Messi o Cristiano Ronaldo? El debate entre dos periodistas que volvió a dividir opiniones

El debate sobre quién es el mejor futbolista de la era moderna volvió a escena con fuerza. Esta vez, el cruce se dio entre los periodistas José Ramón Fernández y Adal Franco, quienes protagonizaron un intercambio que rápidamente captó la atención de los fanáticos.

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En una charla televisiva, ambos analizaron las diferencias entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con argumentos que reflejan dos miradas bien distintas sobre una rivalidad que marcó una época.

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Por qué uno de los periodistas eligió a Cristiano Ronaldo

José Ramón Fernández fue claro al inclinarse, aunque “ligeramente”, por Cristiano Ronaldo. Su principal argumento estuvo vinculado al aspecto físico y a la longevidad del delantero portugués.

“Me quedo ligeramente arriba con Cristiano porque yo no esperaba que llegase a esta edad físicamente como está”, explicó, destacando su capacidad para sostener el rendimiento con el paso del tiempo.

En ese sentido, lo comparó incluso con Sergio Ramos y remarcó que el portugués mantiene un nivel físico sobresaliente. Además, subrayó su vigencia a nivel internacional, al seguir siendo convocado por la selección de Portugal.

También señaló el impacto global de ambos futbolistas, destacando cómo Messi potenció la liga de Estados Unidos y Cristiano hizo lo propio con el crecimiento de la liga árabe.

Qué diferencias marcaron entre Messi y Cristiano

Más allá de la elección, ambos coincidieron en que se trata de dos jugadores “fuera de serie”, pero con características diferentes.

Mientras que Cristiano fue definido como un futbolista más cercano al área, con perfil goleador y potencia física, Messi fue destacado por su creatividad y su capacidad como generador de juego.

“No hay pasador más brillante que Messi”, reconoció José Ramón, marcando una de las virtudes más valoradas del argentino.

Por su parte, Adal Franco sostuvo que, en términos de habilidad pura, Messi incluso podría estar “un poquito por encima”, aunque remarcó que eso no invalida el impacto del portugués.

Cuál fue el punto más polémico del debate

El momento más controversial llegó cuando Adal Franco planteó que Messi habría tenido mayor respaldo a lo largo de su carrera, mencionando a organismos como la FIFA, el arbitraje y el “sistema en general”.

Según su mirada, ese contexto habría favorecido al argentino, mientras que Cristiano, en cambio, habría tenido que imponerse en escenarios más adversos.

José Ramón, por su parte, también sumó su visión al respecto, señalando que Cristiano fue tratado con mayor dureza en algunos ámbitos, incluso mencionando a la UEFA.

Las declaraciones generaron polémica, pero no modificaron el consenso general del debate: ambos futbolistas marcaron una era irrepetible.

Lejos de resolverse, la discusión entre Messi y Cristiano sigue vigente. Y cada nuevo cruce, como este, no hace más que alimentar una rivalidad que ya es parte de la historia grande del fútbol.

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