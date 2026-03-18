Histórico: Lionel Messi llegó al gol 900 de su carrera

Inter Miami llegaba tras empatar 0-0 ante Charlotte por la MLS, en un partido donde no jugaron Messi ni Rodrigo De Paul. Ese resultado cortó una racha positiva y dejó al equipo en la novena posición, con siete puntos.

Así fue el gol 900 de Messi

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El conjunto dirigido por Javier Mascherano accedió directamente a los octavos de final del certamen y ahora busca hacerse fuerte como local para avanzar.

Por su parte, Nashville pasa por un gran presente: se mantiene invicto en la temporada, con tres triunfos y un empate. Además, viene de golear a Atlético Ottawa con un contundente global de 7-0 en la fase previa.

las-garzas-intentaran-avanzar-a-la-siguiente-ronda-ante-los-coyotes-en-la-vuelta-de-los-octavos-de-final-del-maximo-certamen-de-clubes-de-la-concacaf-foto-reuter-IRDAPQKCP5BI7IT3VK3T3QJN4E Las Garzas intentarán avanzar a la siguiente ronda ante los Coyotes, en la vuelta de los octavos de final del máximo certamen de clubes de la Concacaf.

Así formó el Inter Miami

Inter Miami:

Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen o Sergio Reguilón; Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame.