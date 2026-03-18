Histórico: Lionel Messi llegó al gol 900 de su carrera

Inter Miami recibió a Nashville en el Chase Stadium por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en un partido marcado por un hecho histórico: Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional.
El capitán de la Selección argentina sigue rompiendo récords. La nueva marca la consiguió frente al Nashville en un partido por la Concachampions.
Lionel Messi llegó al gol 900 en su carrera al convertir con el Inter Miami contra Nashville.
Inter Miami recibió a Nashville en el Chase Stadium por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en un partido marcado por un hecho histórico: Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional.
El capitán argentino, que había descansado el fin de semana, abrió el marcador y logró la marca tras no poder convertir en el empate sin goles de la ida.
Con su gol ante Nashville, Lionel Messi alcanzó los 900 tantos oficiales, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol.
El rosarino sigue ampliando su legado y sumando marcas en una carrera extraordinaria.
Inter Miami llegaba tras empatar 0-0 ante Charlotte por la MLS, en un partido donde no jugaron Messi ni Rodrigo De Paul. Ese resultado cortó una racha positiva y dejó al equipo en la novena posición, con siete puntos.
El conjunto dirigido por Javier Mascherano accedió directamente a los octavos de final del certamen y ahora busca hacerse fuerte como local para avanzar.
Por su parte, Nashville pasa por un gran presente: se mantiene invicto en la temporada, con tres triunfos y un empate. Además, viene de golear a Atlético Ottawa con un contundente global de 7-0 en la fase previa.
Inter Miami:
Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen o Sergio Reguilón; Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; Germán Berterame.