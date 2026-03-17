Yanina Latorre reveló el confilcto que enfrentan Antonela Roccuzzo y Messi: "Un enojo contra..."

La animadora remarcó un dato clave en la polémica: que el futbolista nunca siguió a la cuenta oficial de Olga y que sí lo sigue siguiendo a Migue Granados y añadió que quien no sigue a la cuenta del canal de streaming es Antonela.

“Tengo un chisme, averigüé: Messi nunca siguió la cuenta de Olga. Sí seguía a Migue y lo sigue siguiendo. La que no sigue a Olga es Antonela. Parece que en un enojo contra el marido dejó de seguir a mucha gente en estas horas. Pero es verdad que Messi nunca dejó de seguir a Olga. Esto salió de X, muchos lo debatimos, y Migue se enojó”, profundizó.

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Yanina Latorre apuntó contra Fernanda Iglesias por meterla en el escándalo de Libra

Yanina Latorre negó tener vínculos con Libra y lanzó un duro descargo en sus redes sociales contra Fernanda Iglesias, quien señaló que en la investigación figura una charla entre la conductora y Mauricio Novelli, imputado en la causa.

En un extenso descargo, la conductora de SQP (América Tv) aclaró: "Yo soy la misma de siempre, con miles de anunciantes que dan envidia de muchos. No me operen políticamente porque con el próximo Gobierno voy a ser la misma que con el anterior. No hago política pero opino como quiero. No valgo 3000 dólares".

También explicó que las pautas con Novelli fueron en 2023 y 2024, antes de que existiera el caso Libra: “Me pagan por publicidad y tengo lista de espera para pautar en mis redes. No necesito dinero sucio de nadie”.

"No farandulicen la corrupción. Cuando hacen esto le quitan peso, procuran desviar una investigación que debería ser seria”, afirmó indignada al ser relacionada con este tema.

Y aclaró que no tiene relación con la política: "Yo no soy política, no estoy en ninguna actividad política. Soy mi propio producto y hago las publicidades que se me canten. Y eso molesta. No dependo de nadie”.

Y agregó: “Para desviar, farandulizan y los mediocres se suman. Cuando los K metieron lo de la Rosadita, metieron a Karina Jelinek… y el tema pasó de Lanata a Rial. Conmigo no”.

"Aclaro, no estoy investigada en la causa Libra. Además, la publicidad que hice no fue para LIBRA. Los ignorantes abundan. El tema es que la investigación y el periodismo no son para cualquiera", aclaró tajante.

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