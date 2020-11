Preocupación por un caso de coronavirus en el piso donde está internado Maradona

Clínica Olivos.

No tiene paz Diego Armando Maradona en su recuperación. El entrenador de Gimnasia LP ahora tiene la preocupación porque en la clínica Olivos se detectó un caso de coronavirus en el mismo piso donde él está internado. Por el momento no hay palabra oficial del equipo médico que atiende al Diez pero no lo trasladarían a otro centro de salud.

Leopoldo Luque, el profesional a cargo del equipo de Maradona, llegó a la clínica hoy alrededor de las 10 de la mañana y se retiró aproximadamente 45 minutos después porque tenía una cirugía programada con otro paciente.

De todos modos, avisó que iba a volver para brindar el parte médico oficial. Cabe recordar que durante el fin de semana no hubo contacto ni información relativa a la evolución de Diego, aunque Luque dijo hoy al pasar: "Hablé con él y está muy bien. Un poco enojado porque le empataron en una jugada tonta. Vio todo el partido de Gimnasia".

Poco antes de la partida de Luque, quien también dejó algunas palabras fue Matías Morla, abogado de Maradona, ante la requisitoria de los medios presentes: "Buen día, gracias por estar acá, en nombre de Diego Maradona. Por respeto que están trabajando les digo que Diego está bien. Que tengan lindo día".