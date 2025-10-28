En vivo Radio La Red
Horóscopo
ASTROLOGÍA

Horóscopo: los Arcángeles Azrael, Chamuel y Zadkiel guían una poderosa transformación

El Arcángel Azrael en el horóscopo guía una jornada de transformación profunda: cerrar ciclos, sanar culpas y renacer desde el amor propio.

El Rayo Blanco de Azrael te enseña que soltar también es un acto de amor. Foto: Internet, Horóscopo.

Hoy, el Sol y Marte en el horóscopo se funden en la intensidad escorpiana, y tres presencias celestiales abren su energía luminosa: Azrael, Chamuel y Zadkiel. No son tiempos livianos, pero sí tiempos verdaderos. Lo que se cae no es pérdida, es espacio para la nueva versión de vos que quiere florecer.

Leé también Astrología: 5 signos que el Arcángel Miguel eligió en octubre 2025 y cómo invocar su escudo azul
astrologia: 5 signos que el arcangel miguel eligio en octubre 2025 y como invocar su escudo azul

A veces el alma no grita; susurra. Y si escuchás, vas a notar que los Arcángeles no llegan para rescatarte, sino para recordarte que ya sos tu propio salvavidas.

Horóscopo: No todo lo que termina es tristeza

Azrael, guardián de los finales y de las transiciones, trae el Rayo Blanco Dorado de la transmutación.

Su energía te acompaña cuando tenés que soltar una relación, un trabajo, una identidad que ya no vibra con vos.

Su mensaje es claro: “La muerte no es el fin, es la puerta hacia una nueva vibración de vida.”

Cada lágrima hoy limpia una frecuencia. Cada silencio, sana.

Y mientras tanto, Chamuel, con su Rayo Rosa, te susurra que el amor no desaparece, solo cambia de forma.

Amar también es soltar

La energía de Chamuel es dulce y firme. Te recuerda que el amor no siempre se trata de sostener, sino de liberar sin miedo.

Cuando el corazón tiembla, él aparece para decirte: “No corras del dolor, abrázalo y se transformará en amor maduro.”

Y entonces, llega Zadkiel, el alquimista, portador del Rayo Violeta. Su misión: transformar la pena en sabiduría, el rencor en perdón.

Él limpia el aire energético del alma y deja espacio para el nuevo propósito que se está gestando dentro tuyo.

image
Chamuel y Zadkiel transforman lo que duele en pura luz violeta. Foto: Horóscopo, Internet.

El alma se expande cuando entiende

A veces lo único que se necesita es una respiración consciente.

Mirar al cielo y recordar que cada tránsito, cada cambio y cada emoción son parte del mismo aprendizaje: el de volver a vos.

Signos más impactados por esta energía en el horóscopo

Escorpio – Azrael te invita a renacer: tu poder está en la entrega.

Tauro – Chamuel abre tu corazón al amor que ya está en tu vida.

Capricornio – Zadkiel te ayuda a perdonar lo que ya no podés controlar.

Cáncer – Chamuel te recuerda que cuidar también es poner límites.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo invocar al Arcángel Azrael sin miedo?

Podés hacerlo desde el silencio, encendiendo una vela blanca y agradeciendo por lo que termina. Azrael no trae dolor, trae comprensión.

¿Qué significa recibir la energía del Rayo Rosa de Chamuel?

Es una apertura emocional: amor propio, empatía y reconciliación con tu sensibilidad.

¿Cómo trabajar con Zadkiel en días de cambios?

Repetí mentalmente: “Transmuto, libero, confío.” Visualizá luz violeta envolviendo todo lo que necesitás dejar ir.

