Horóscopo: los Arcángeles Azrael, Chamuel y Zadkiel guían una poderosa transformación
El Arcángel Azrael en el horóscopo guía una jornada de transformación profunda: cerrar ciclos, sanar culpas y renacer desde el amor propio.
El Rayo Blanco de Azrael te enseña que soltar también es un acto de amor. Foto: Internet, Horóscopo.
Hoy, el Sol y Marte en el horóscopo se funden en la intensidad escorpiana, y tres presencias celestiales abren su energía luminosa: Azrael, Chamuel y Zadkiel. No son tiempos livianos, pero sí tiempos verdaderos. Lo que se cae no es pérdida, es espacio para la nueva versión de vos que quiere florecer.