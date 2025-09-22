En vivo Radio La Red
Horóscopo: Los signos que van a romper corazones esta primavera

Con Venus y Marte activando el deseo en el horóscopo, algunos signos brillan más que nunca esta primavera 2025. Spoiler: el magnetismo es real.

Venus y Marte en primavera: cuando el magnetismo se convierte en lenguaje del cuerpo. Foto: Horóscopo, Ideogram.

La primavera siempre trae esa vibra de renacer. Flores, ropa más liviana, gente en plazas. Pero este año, Venus y Marte se alinean de una forma que enciende el deseo, el carisma y el magnetismo personal. ¿Viste cuando alguien entra a una sala y no podés dejar de mirarlo? Bueno, de eso hablamos. Y sí: algunos signos van a estar más cargados de esa energía que otros.

Lo curioso es que este magnetismo no solo tiene que ver con los planetas: también despierta la confianza que tenías dormida. Te hace sentir más cómodo con tu cuerpo, más libre con tus palabras, más pícaro con tus gestos.

Y eso, claro, atrae. No porque el cosmos te regale un hechizo, sino porque te conecta con vos mismo de una forma auténtica.

¿Y si el deseo también asusta un poco?

Porque ojo: cuando el magnetismo sube, también aparece el miedo. ¿Qué hago con tanta mirada encima? ¿Me animo a mostrarme tal cual soy? ¿O me escondo detrás de la típica frase “no es para tanto”?

La primavera te empuja a exponerte, a brillar, a dejar que te vean. Y aunque asuste, también puede ser liberador.

El deseo late distinto cuando te animás a dejarte ver. Foto: internet, horóscopo.

Los signos que arrasan con magnetismo

Leo: imposible ignorarte. Brillás sin pedir permiso y la gente lo nota.

Escorpio: misterio, intensidad y esa mirada que derrite. El deseo te sigue como sombra.

Acuario: originalidad al palo. Tu rareza se vuelve irresistible.

Tauro: sensualidad tranquila, mirada firme. Nadie se quiere despegar de tu abrazo.

Cáncer: ternura magnética. Esa vibra de refugio hace que te busquen más de lo que imaginás.

Preguntas frecuentes

¿Por qué algunos signos se sienten más magnéticos esta primavera 2025?

Porque la alineación de Venus y Marte activa deseo, confianza y carisma en ciertas energías zodiacales.

¿Qué hacer si no soy de esos signos “magnéticos”?

No te preocupes: todos podemos aprovechar el clima para sentirnos más libres, seguros y atractivos. El magnetismo se contagia.

¿Este magnetismo es solo en lo amoroso?

No, también se refleja en proyectos, amistades y creatividad. Es una energía que atrae en todos los planos.

