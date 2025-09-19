En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Horóscopo
Día de la Primavera
ASTROLOGÍA

Horóscopo: qué le espera a tu signo en la Primavera (olvidate de que sea bueno)

Prepárate: el amor está en el aire y algunos signos podrían vivir historias que parecen de serie (o al menos de anécdota épica) en el horóscopo.

La primavera trae caos… del lindo. Foto: Horóscopo

La primavera trae caos… del lindo. Foto: Horóscopo, Internet.
Leé también Astrología: ¿Qué signos deberán cortar con su pareja tóxica durante la Luna en Tauro?
astrologia: ¿que signos deberan cortar con su pareja toxica durante la luna en tauro?

Esta estación es ideal para dejar el plan y abrazar lo inesperado: lo improvisado, lo que da un poco de miedo pero también cosquillas en el estómago.

Un crush y el corazón en modo karaoke

La energía de esta temporada nos vuelve más expresivos, más sociables, más dispuestos a decir “che, me caés bien” sin que parezca declaración jurada. Aparecen los mensajes a deshora, los paseos sin rumbo y las miradas que duran un poquito más de lo habitual. Y sí: el corazón se pone en modo karaoke romántico, y no hay forma de callarlo.

Dejá de scrollear esperando que aparezca “el indicado”. La primavera no necesita esfuerzo: solo apertura. Abrí los ojos, salí de tu rutina, charlá con alguien nuevo y fijate qué pasa.

Porque el amor, muchas veces, aparece cuando dejás de perseguirlo como si fuera entrega de Rappi.

image
A veces el amor llega cuando baj&aacute;s la guardia. Foto: Hor&oacute;scopo, D&iacute;a de la Primavera, Internet.

A veces el amor llega cuando bajás la guardia. Foto: Horóscopo, Día de la Primavera, Internet.

Horóscopo en el Día de la Primavera: Qué le espera a cada signo

Aries: Flechazo súbito y decisiones impulsivas. Feliz.

Tauro: Lento pero firme, va directo a algo que valga la pena.

Géminis: Conversa, se ríe… y termina encantado sin darse cuenta.

Cáncer: Le tiembla la voz pero se anima a decir lo que siente.

Leo: Le tiran flores y las recoge todas.

Virgo: Deja de analizar y empieza a disfrutar.

Libra: Vibra amor y belleza. Todo el mundo le sonríe.

Escorpio: Conexiones intensas, apasionadas y memorables.

Sagitario: Encuentros casuales que podrían cambiarlo todo.

Capricornio: Baja la guardia y se deja querer.

Acuario: Más abierto que nunca a historias raras pero hermosas.

Piscis: Sueña despierto con alguien que podría ser real.

Preguntas frecuentes

¿Es buen momento para empezar una relación?

Sí, hay energía fresca y receptiva. Ideal para probar sin presiones.

¿Qué hacer si no aparece nadie nuevo?

Disfrutar igual: esta temporada también es para reconectar con vos y pasarla bien.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Horóscopo Día de la Primavera
Notas relacionadas
Astrología: 5 signos que vivirán un flechazo inesperado este 21 de septiembre
Astrología: 5 signos que podrían separarse con la llegada de la primavera
Astrología: Qué signos atraerán propuestas de convivencia o matrimonio esta primavera

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar