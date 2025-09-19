Horóscopo: qué le espera a tu signo en la Primavera (olvidate de que sea bueno)

La primavera tiene esa costumbre de meterse sin golpear. Estás tranquilo, ordenando tu vida… y de pronto, alguien aparece con una sonrisa que desordena todo. Y qué suerte, porque a veces el desorden es justo lo que necesitás.
Prepárate: el amor está en el aire y algunos signos podrían vivir historias que parecen de serie (o al menos de anécdota épica) en el horóscopo.
La primavera trae caos… del lindo. Foto: Horóscopo, Internet.
Esta estación es ideal para dejar el plan y abrazar lo inesperado: lo improvisado, lo que da un poco de miedo pero también cosquillas en el estómago.
La energía de esta temporada nos vuelve más expresivos, más sociables, más dispuestos a decir “che, me caés bien” sin que parezca declaración jurada. Aparecen los mensajes a deshora, los paseos sin rumbo y las miradas que duran un poquito más de lo habitual. Y sí: el corazón se pone en modo karaoke romántico, y no hay forma de callarlo.
Dejá de scrollear esperando que aparezca “el indicado”. La primavera no necesita esfuerzo: solo apertura. Abrí los ojos, salí de tu rutina, charlá con alguien nuevo y fijate qué pasa.
Porque el amor, muchas veces, aparece cuando dejás de perseguirlo como si fuera entrega de Rappi.
Aries: Flechazo súbito y decisiones impulsivas. Feliz.
Tauro: Lento pero firme, va directo a algo que valga la pena.
Géminis: Conversa, se ríe… y termina encantado sin darse cuenta.
Cáncer: Le tiembla la voz pero se anima a decir lo que siente.
Leo: Le tiran flores y las recoge todas.
Virgo: Deja de analizar y empieza a disfrutar.
Libra: Vibra amor y belleza. Todo el mundo le sonríe.
Escorpio: Conexiones intensas, apasionadas y memorables.
Sagitario: Encuentros casuales que podrían cambiarlo todo.
Capricornio: Baja la guardia y se deja querer.
Acuario: Más abierto que nunca a historias raras pero hermosas.
Piscis: Sueña despierto con alguien que podría ser real.
¿Es buen momento para empezar una relación?
Sí, hay energía fresca y receptiva. Ideal para probar sin presiones.
¿Qué hacer si no aparece nadie nuevo?
Disfrutar igual: esta temporada también es para reconectar con vos y pasarla bien.