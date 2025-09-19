Horóscopo: qué le espera a tu signo en la Primavera (olvidate de que sea bueno)

Porque el amor, muchas veces, aparece cuando dejás de perseguirlo como si fuera entrega de Rappi.

image A veces el amor llega cuando bajás la guardia. Foto: Horóscopo, Día de la Primavera, Internet.

Horóscopo en el Día de la Primavera: Qué le espera a cada signo

Aries: Flechazo súbito y decisiones impulsivas. Feliz.

Tauro: Lento pero firme, va directo a algo que valga la pena.

Géminis: Conversa, se ríe… y termina encantado sin darse cuenta.

Cáncer: Le tiembla la voz pero se anima a decir lo que siente.

Leo: Le tiran flores y las recoge todas.

Virgo: Deja de analizar y empieza a disfrutar.

Libra: Vibra amor y belleza. Todo el mundo le sonríe.

Escorpio: Conexiones intensas, apasionadas y memorables.

Sagitario: Encuentros casuales que podrían cambiarlo todo.

Capricornio: Baja la guardia y se deja querer.

Acuario: Más abierto que nunca a historias raras pero hermosas.

Piscis: Sueña despierto con alguien que podría ser real.

Preguntas frecuentes

¿Es buen momento para empezar una relación?

Sí, hay energía fresca y receptiva. Ideal para probar sin presiones.

¿Qué hacer si no aparece nadie nuevo?

Disfrutar igual: esta temporada también es para reconectar con vos y pasarla bien.