Fin de semana bajo la Luna llena en Acuario: qué rituales hacer y qué soltar según tu signo

Hay lunas que iluminan, pero también hay lunas que desnudan. Este fin de semana, la Luna llena en Acuario nos pone frente a una verdad incómoda: ¿de qué cosas decís que ya soltaste, pero todavía te atan?
La Luna llena en Acuario nos pide liberar lo que pesa. Conectá con tu deseo y descubrí qué dejar ir según tu signo.
Luna llena en Acuario: soltar no siempre es perder, a veces es empezar de nuevo. Foto: Ideogram.
Porque Acuario es el signo de lo diferente, de lo que rompe estructuras para dejar que entre aire fresco. Y en Luna llena, ese aire puede ser viento o huracán.
El deseo se despierta, pero también el miedo a soltar lo conocido.
La energía de esta Luna llena es ideal para rituales simples pero potentes:
Escribí una carta con lo que ya no querés cargar.
Quemala y dejá que las cenizas vuelen.
Abrí una charla pendiente.
Mové el cuerpo, bailá lo incómodo.
Con Mercurio retrógrado en Virgo y Marte en Libra, el clima emocional está revuelto. Palabras que no salen, decisiones que no se definen, emociones que brotan.
Pero a veces, el caos es solo el principio de algo más honesto.
¿Y si el deseo no quiere que lo entiendas, sino que lo sientas?
¿Estás viviendo tu vida o la que se espera de vos? Esta Luna te hace esa pregunta.
Mercurio retrógrado puede traer mensajes que no esperabas. Cosas que pensaste superadas, vuelven. No es castigo: es limpieza emocional.
Acuario: Tu luna, tu revolución. Soltá la necesidad de agradar y animate a ser libre, de verdad.
Leo: Aflojá con las expectativas en el amor. No todo tiene que ser drama o fuego. Permitite la pausa.
Tauro: Tu cuerpo te habla. Escuchalo. Soltá el cansancio que viene de querer controlar todo.
Escorpio: Dejá de querer entender todo. Soltar el control también es sanación.
Géminis: Decí lo que duele. Callarte por miedo a incomodar, también te lastima a vos.
¿Qué significa la Luna llena en Acuario para los signos?
Un llamado a liberarse de estructuras viejas y ser más auténtico. Mueve emociones profundas.
¿Qué ritual puedo hacer en esta Luna llena?
Escribí lo que querés soltar, quemalo con intención y escuchá tu verdad. También sirven charlas y danza consciente.
¿Influye más por Mercurio retrógrado?
Sí. Puede traer mensajes confusos o emociones viejas. Pero también te ayuda a ver con más claridad.