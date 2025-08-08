Fin de semana bajo la Luna llena en Acuario: qué rituales hacer y qué soltar según tu signo

Escribí una carta con lo que ya no querés cargar.

Quemala y dejá que las cenizas vuelen.

Abrí una charla pendiente.

Mové el cuerpo, bailá lo incómodo.

Con Mercurio retrógrado en Virgo y Marte en Libra, el clima emocional está revuelto. Palabras que no salen, decisiones que no se definen, emociones que brotan.

Pero a veces, el caos es solo el principio de algo más honesto.

¿Y si el deseo no quiere que lo entiendas, sino que lo sientas?

¿Estás viviendo tu vida o la que se espera de vos? Esta Luna te hace esa pregunta.

Mercurio retrógrado puede traer mensajes que no esperabas. Cosas que pensaste superadas, vuelven. No es castigo: es limpieza emocional.

image Cuando Mercurio retrógrado te obliga a hablar de lo que evitaste, no es castigo: es crecimiento. Foto: Luna llena en acuario/Ideogram.

Lo que cada signo necesita soltar (y cómo)

Acuario: Tu luna, tu revolución. Soltá la necesidad de agradar y animate a ser libre, de verdad.

Leo: Aflojá con las expectativas en el amor. No todo tiene que ser drama o fuego. Permitite la pausa.

Tauro: Tu cuerpo te habla. Escuchalo. Soltá el cansancio que viene de querer controlar todo.

Escorpio: Dejá de querer entender todo. Soltar el control también es sanación.

Géminis: Decí lo que duele. Callarte por miedo a incomodar, también te lastima a vos.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa la Luna llena en Acuario para los signos?

Un llamado a liberarse de estructuras viejas y ser más auténtico. Mueve emociones profundas.

¿Qué ritual puedo hacer en esta Luna llena?

Escribí lo que querés soltar, quemalo con intención y escuchá tu verdad. También sirven charlas y danza consciente.

¿Influye más por Mercurio retrógrado?

Sí. Puede traer mensajes confusos o emociones viejas. Pero también te ayuda a ver con más claridad.