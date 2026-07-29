Megaoperativo en Fuerte Apache por el crimen de un policía: quién es el principal sospechoso

Como resultado de los procedimientos, 11 personas fueron detenidas, aunque hasta el momento las autoridades no informaron si esas capturas están directamente vinculadas con el asesinato del efectivo policial.

Quién es Joel "Mayonesa" Magallanes, el adolescente que buscan por el crimen

Joel Sebastián Magallanes quedó en el centro de la investigación luego de que distintas pruebas lo señalaran como el presunto autor del asesinato de Alan Molina. La Justicia ordenó allanamientos para detenerlo, secuestrar el arma utilizada en el ataque y recuperar la ropa que, según la investigación, llevaba puesta al momento del crimen.

De acuerdo con la pesquisa, el joven integra una organización criminal que opera dentro de Fuerte Apache y sería uno de los principales hombres armados de Guillermo Agustín Gerez, alias "Gordo Tilín", un presunto jefe narco que también permanece prófugo.

Los investigadores sostienen que la banda está vinculada al narcomenudeo y a numerosos hechos violentos ocurridos en la zona. Además, creen que Magallanes recibe apoyo de otras organizaciones del barrio, como "Los Fiolos" y "La Michela", que le brindarían protección, refugio e información sobre los movimientos policiales.

Desde temprano, un importante operativo se despliega en el barrio Ejército de los Andes, en Tres de Febrero. (Foto: Captura)

Cómo identificaron al principal sospechoso

Los detectives lograron identificar a Magallanes tras analizar cámaras de seguridad y reunir distintos testimonios. Las imágenes muestran al adolescente segundos antes del crimen saludando a otro joven del barrio. Ese testigo declaró ante los investigadores, lo identificó por su apodo "Mayonesa" y luego confirmó su identidad al reconocer su fotografía obtenida del RENAPER.

El joven acumula un importante historial judicial. Sobre él pesan pedidos de captura por homicidio en ocasión de robo, homicidio agravado criminis causa y resistencia a la autoridad. Además, también es investigado por un intento de homicidio ocurrido a principios de julio.

Según consta en la causa, Magallanes había sido detenido anteriormente por otro homicidio, pero el 28 de abril logró escapar mientras era trasladado desde el Instituto de Menores de Pablo Nogués hacia una sede judicial. Desde entonces permanece prófugo.

Cómo fue el crimen del policía Alan Molina

Alan Fabián Molina, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), fue asesinado el sábado por la mañana mientras participaba de un operativo de prevención en el barrio Ejército de los Andes. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, un sospechoso se negó a ser identificado y abrió fuego contra los efectivos.

Durante el intercambio de disparos, Molina recibió un balazo. Aunque llevaba colocado el chaleco antibalas, sufrió heridas de extrema gravedad. El policía fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde murió pese a los esfuerzos del personal médico.

A partir del crimen, la Justicia ordenó el megaoperativo que continúa este miércoles con el objetivo de capturar al principal acusado y desarticular la organización criminal que, según los investigadores, le brinda cobertura.