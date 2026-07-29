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Megaoperativo en Fuerte Apache por el crimen de un policía: quién es el principal sospechoso

Más de 500 efectivos realizaron allanamientos simultáneos en el barrio Ejército de los Andes para capturar a Joel "Mayonesa" Magallanes, el joven de 17 años señalado como autor del asesinato del oficial Alan Fabián Molina.

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Megaoperativo en Fuerte Apache por el crimen de un policía. (Foto: captura A24)

Megaoperativo en Fuerte Apache por el crimen de un policía. (Foto: captura A24)

Un megaoperativo con más de 500 efectivos se desarrolló desde la madrugada de este miércoles en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El objetivo fue detener a los responsables del crimen del policía Alan Fabián Molina.

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El despliegue, que llevó más de diez horas, incluyó allanamientos simultáneos, controles en los accesos y un helicóptero que sobrevoló permanentemente la zona, mientras las fuerzas de seguridad buscaban a Joel Sebastián Magallanes, un adolescente de 17 años apodado "Mayonesa", señalado como el presunto autor material del homicidio.

El operativo modificó por completo la rutina del barrio. Durante la jornada, los comercios permanecieron cerrados, las plazas quedaron vacías y gran parte de los vecinos optó por permanecer dentro de sus viviendas.

Las pocas personas que circulaban por la zona fueron identificadas y requisadas por los efectivos antes de poder continuar su recorrido. La intervención fue ordenada tras varios días de tareas de inteligencia que permitieron identificar 24 puntos considerados estratégicos dentro de Fuerte Apache, donde los investigadores creen que podría ocultarse el sospechoso o integrantes de su entorno.

Como resultado de los procedimientos, 11 personas fueron detenidas, aunque hasta el momento las autoridades no informaron si esas capturas están directamente vinculadas con el asesinato del efectivo policial.

Quién es Joel "Mayonesa" Magallanes, el adolescente que buscan por el crimen

Joel Sebastián Magallanes quedó en el centro de la investigación luego de que distintas pruebas lo señalaran como el presunto autor del asesinato de Alan Molina. La Justicia ordenó allanamientos para detenerlo, secuestrar el arma utilizada en el ataque y recuperar la ropa que, según la investigación, llevaba puesta al momento del crimen.

De acuerdo con la pesquisa, el joven integra una organización criminal que opera dentro de Fuerte Apache y sería uno de los principales hombres armados de Guillermo Agustín Gerez, alias "Gordo Tilín", un presunto jefe narco que también permanece prófugo.

Los investigadores sostienen que la banda está vinculada al narcomenudeo y a numerosos hechos violentos ocurridos en la zona. Además, creen que Magallanes recibe apoyo de otras organizaciones del barrio, como "Los Fiolos" y "La Michela", que le brindarían protección, refugio e información sobre los movimientos policiales.

Desde temprano, un importante operativo se despliega en el barrio Ejército de los Andes, en Tres de Febrero. (Foto: Captura)

Desde temprano, un importante operativo se despliega en el barrio Ejército de los Andes, en Tres de Febrero. (Foto: Captura)

Cómo identificaron al principal sospechoso

Los detectives lograron identificar a Magallanes tras analizar cámaras de seguridad y reunir distintos testimonios. Las imágenes muestran al adolescente segundos antes del crimen saludando a otro joven del barrio. Ese testigo declaró ante los investigadores, lo identificó por su apodo "Mayonesa" y luego confirmó su identidad al reconocer su fotografía obtenida del RENAPER.

El joven acumula un importante historial judicial. Sobre él pesan pedidos de captura por homicidio en ocasión de robo, homicidio agravado criminis causa y resistencia a la autoridad. Además, también es investigado por un intento de homicidio ocurrido a principios de julio.

Según consta en la causa, Magallanes había sido detenido anteriormente por otro homicidio, pero el 28 de abril logró escapar mientras era trasladado desde el Instituto de Menores de Pablo Nogués hacia una sede judicial. Desde entonces permanece prófugo.

Cómo fue el crimen del policía Alan Molina

Alan Fabián Molina, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), fue asesinado el sábado por la mañana mientras participaba de un operativo de prevención en el barrio Ejército de los Andes. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, un sospechoso se negó a ser identificado y abrió fuego contra los efectivos.

Durante el intercambio de disparos, Molina recibió un balazo. Aunque llevaba colocado el chaleco antibalas, sufrió heridas de extrema gravedad. El policía fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde murió pese a los esfuerzos del personal médico.

A partir del crimen, la Justicia ordenó el megaoperativo que continúa este miércoles con el objetivo de capturar al principal acusado y desarticular la organización criminal que, según los investigadores, le brinda cobertura.

En pocas palabras

  • Megaoperativo policial: Más de 500 efectivos realizaron allanamientos en Fuerte Apache para capturar a Joel "Mayonesa" Magallanes, de 17 años, señalado como autor del asesinato del oficial Alan Fabián Molina.
  • Identificación del sospechoso: Magallanes es considerado por la investigación como un integrante de una banda criminal y presunto autor material del crimen.
  • Antecedentes del sospechoso: El joven cuenta con pedidos de captura por diversos delitos y ya se había fugado de una detención previa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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