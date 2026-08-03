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El dólar blue siguió en baja y el mayorista quedó a un paso de los $1.500

La divisa paralela acumuló su tercera caída consecutiva y se alejó del récord nominal alcanzado la semana pasada. En paralelo, el dólar mayorista avanzó y quedó a un paso de los $1.500, lo que acortó la diferencia entre ambas cotizaciones.

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La divisa paralela acumuló su tercera caída consecutiva y se alejó del récord nominal alcanzado la semana pasada. (Foto: archivo)

La divisa paralela acumuló su tercera caída consecutiva y se alejó del récord nominal alcanzado la semana pasada. (Foto: archivo)

El dólar blue cerró este lunes con una nueva baja y extendió la tendencia descendente que inició la semana pasada. La cotización informal terminó la jornada en $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, mientras que el dólar mayorista avanzó hasta los $1.495 y volvió a acercarse al umbral de los $1.500.

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Con este movimiento, el blue acumuló tres ruedas consecutivas en baja y quedó $15 por debajo del máximo nominal de $1.570 que había alcanzado días atrás. Al mismo tiempo, el avance del mayorista redujo la distancia entre ambas referencias cambiarias y llevó la brecha al 4%, luego de haber tocado la semana pasada su nivel más alto en más de seis meses.

El dólar blue acumuló tres ruedas consecutivas en baja y quedó $15 por debajo del máximo nominal de $1.570 que había alcanzado días atrás. (Foto: archivo)

El dólar blue acumuló tres ruedas consecutivas en baja y quedó $15 por debajo del máximo nominal de $1.570 que había alcanzado días atrás. (Foto: archivo)

Cómo cerraron los dólares financieros

El dólar contado con liquidación (CCL) finalizó en $1.580,80 y mantuvo una brecha de 5,4% respecto del mayorista.

Por su parte, el dólar MEP cerró en $1.525,11, con una diferencia de 1,8% frente a la cotización mayorista.

En tanto, el dólar tarjeta o turista, que surge de sumar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias al valor del dólar oficial del Banco Nación, terminó la jornada en $1.969,50.

El mayorista recuperó terreno

La suba del dólar mayorista se produjo después de una última semana de julio marcada por una corrección a la baja. En ese período, la cotización había retrocedido 0,8% hasta los $1.485, lo que moderó las fuertes subas previas y dejó un balance mensual prácticamente estable, con un avance de apenas 0,2%.

El escenario internacional también contribuyó a la apreciación del peso. Durante la semana pasada, el dólar perdió fuerza a nivel global y el índice DXY registró una caída de 1,5%. A ese contexto se sumaron señales de intervención en el mercado cambiario.

Las compras de divisas del Banco Central

El Banco Central mantuvo una demanda sostenida de dólares durante julio. Según los datos relevados por el mercado, adquirió U$S 2.163 millones a lo largo del mes, con un promedio diario de U$S 103 millones.

Ese resultado representó el tercer mejor desempeño de 2026, solo por detrás de los registros alcanzados en abril y mayo.

Los bonos subieron y el riesgo país cayó a mínimos de tres semanas

Los activos argentinos comenzaron la semana con una mejora en el mercado de deuda. Los bonos soberanos en dólares registraron subas de hasta 1,1%, movimiento que estuvo acompañado por una nueva caída del riesgo país, que descendió a 412 puntos básicos y alcanzó su nivel más bajo en casi tres semanas.

Entre los títulos que lideraron las ganancias se destacaron el Global 2038, con un avance de 1,1%, y el Global 2035, que subió 0,8%. En contraste, el Bonar 2029 y el Global 2029 retrocedieron 0,1%. Pese a la mejora de la deuda argentina, el mercado continúa atento a la evolución del escenario político y electoral, luego de que el riesgo país hubiera cerrado julio por encima de los 430 puntos básicos tras un mes de marcada volatilidad.

En pocas palabras

  • Dólar blue: Acumuló su tercera caída consecutiva y se alejó de récords.
  • Dólar mayorista: Avanzó y quedó a un paso de los $1.500, reduciendo la brecha.
  • BCRA y Bonos: El Banco Central compró U$S 2.163 millones en julio; los bonos subieron y el riesgo país bajó.
Resumen generado por Thinkindot AI
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