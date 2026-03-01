Irán respondió a la ofensiva en Teherán con misiles sobre Israel: hay al menos 9 víctimas fatales

La ofensiva previa sobre Teherán

La respuesta iraní se produjo después de que la Fuerza Aérea israelí lanzara ataques contra puntos clave en Teherán, que fueron definidos oficialmente como objetivos “pertenecientes al régimen terrorista”. La ofensiva formó parte de una operación coordinada con Estados Unidos, según había trascendido en las horas previas.

El gobierno encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu había anticipado que ampliaría los ataques sobre infraestructura estratégica iraní, en medio de una escalada que ya dejó importantes bajas en la cúpula militar de Teherán.

El llamado del Papa a frenar la violencia

En paralelo a la intensificación del conflicto, el papa León XIV pidió este domingo poner fin a la “espiral de violencia” en Medio Oriente.

Durante la oración del ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el pontífice advirtió sobre el riesgo de una tragedia de enormes proporciones y reclamó responsabilidad moral a las partes involucradas.

“La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable”, afirmó ante los fieles.

El líder de la Iglesia Católica instó además a que “la diplomacia recupere su papel”, en un contexto en el que la comunidad internacional observa con creciente preocupación la posibilidad de una expansión regional del conflicto.