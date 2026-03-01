Tras los bombardeos israelíes sobre objetivos estratégicos en Teherán, Irán respondió con una ofensiva con misiles contra distintas ciudades de Israel y dejó al menos nueve muertos, según confirmaron los servicios de emergencia del país.
La ofensiva se produjo tras los bombardeos israelíes contra objetivos estratégicos en Teherán. Misiles impactaron en Tel Aviv, Haifa y Beit Shemesh, según confirmaron los servicios de emergencia, mientras crece la preocupación internacional por una escalada mayor en la región.
Irán respondió a la ofensiva en Teherán con misiles sobre Israel: hay al menos 9 víctimas fatales (Fot: Reuters)
Tras los bombardeos israelíes sobre objetivos estratégicos en Teherán, Irán respondió con una ofensiva con misiles contra distintas ciudades de Israel y dejó al menos nueve muertos, según confirmaron los servicios de emergencia del país.
El equivalente israelí de la Cruz Roja, Magen David Adom, informó que ocho de las víctimas fatales residían en Beit Shemesh y una en Tel Aviv. Además, se reportaron impactos de proyectiles en Haifa, una estratégica ciudad costera del norte del país.
En la zona de Beit Shemesh, los socorristas “confirmaron la muerte de seis personas”, indicó el organismo en un comunicado. En Tel Aviv, una mujer filipina de unos 40 años, que trabajaba como cuidadora de una persona mayor en el mismo edificio, murió tras el impacto de un misil contra el inmueble donde se encontraba.
Los servicios de emergencia señalaron que varios proyectiles iraníes alcanzaron zonas urbanas en Tel Aviv, Haifa y Beit Shemesh, en una de las jornadas más letales desde el inicio de la escalada. Las autoridades no descartaron que el número de víctimas pueda aumentar a medida que avanzan las tareas de rescate.
La respuesta iraní se produjo después de que la Fuerza Aérea israelí lanzara ataques contra puntos clave en Teherán, que fueron definidos oficialmente como objetivos “pertenecientes al régimen terrorista”. La ofensiva formó parte de una operación coordinada con Estados Unidos, según había trascendido en las horas previas.
El gobierno encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu había anticipado que ampliaría los ataques sobre infraestructura estratégica iraní, en medio de una escalada que ya dejó importantes bajas en la cúpula militar de Teherán.
En paralelo a la intensificación del conflicto, el papa León XIV pidió este domingo poner fin a la “espiral de violencia” en Medio Oriente.
Durante la oración del ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el pontífice advirtió sobre el riesgo de una tragedia de enormes proporciones y reclamó responsabilidad moral a las partes involucradas.
“La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable”, afirmó ante los fieles.
El líder de la Iglesia Católica instó además a que “la diplomacia recupere su papel”, en un contexto en el que la comunidad internacional observa con creciente preocupación la posibilidad de una expansión regional del conflicto.