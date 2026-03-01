En vivo Radio La Red
Mundo
Irán
AMIA
Guerra en Medio Oriente

Irán nombró comandante de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

Irán designó al frente de la poderosa Guardia Revolucionaria a un militar con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA.

Irán nombró comandante de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

El régimen iraní nombró al general de brigada Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza más influyente del aparato militar y político del país. Vahidi se encuentra prófugo de la Justicia argentina por su presunta participación en el atentado contra la AMIA, perpetrado en 1994 en Buenos Aires.

Leé también Irán respondió a la ofensiva en Teherán con misiles sobre Israel: hay al menos 9 víctimas fatales
Irán respondió a la ofensiva en Teherán con misiles sobre Israel: hay al menos 9 víctimas fatales (Fot: Reuters)

El nombramiento fue informado por la agencia iraní Mehr y se produce en un contexto de acefalía tras la muerte del anterior jefe de la Guardia, el general Mohamad Pakpur, quien falleció durante los recientes ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Un acusado por el atentado a la AMIA

Vahidi es uno de los principales acusados por la voladura de la mutual judía en Buenos Aires, ataque que dejó 85 muertos y cientos de heridos y que constituye el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Sobre su figura pesan alertas rojas de Interpol y pedidos de captura internacional vigentes.

La Justicia argentina lo señaló como uno de los funcionarios iraníes que habrían participado en la planificación del ataque, una acusación que Teherán siempre rechazó.

Reestructuración en medio de la crisis

La designación de Vahidi forma parte de una reconfiguración urgente del mando militar iraní tras la muerte de varias de sus máximas autoridades en los bombardeos recientes.

Además del fallecimiento del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, el régimen confirmó que en las incursiones aéreas murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Se habló de
Irán AMIA Medio Oriente
