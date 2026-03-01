Irán nombró comandante de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

La Justicia argentina lo señaló como uno de los funcionarios iraníes que habrían participado en la planificación del ataque, una acusación que Teherán siempre rechazó.

Reestructuración en medio de la crisis

La designación de Vahidi forma parte de una reconfiguración urgente del mando militar iraní tras la muerte de varias de sus máximas autoridades en los bombardeos recientes.

Además del fallecimiento del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, el régimen confirmó que en las incursiones aéreas murieron el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Abdorrahim Musaví; el ministro de Defensa, el general de brigada Aziz Nasirzadeh; y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.