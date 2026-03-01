Finalissima 2026: incertidumbre por la sede tras el parate deportivo en Qatar
La suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en Qatar, en medio de la escalada en Medio Oriente, dejó sin escenario confirmado el duelo entre Argentina y España previsto para el 27 de marzo. Las autoridades analizan alternativas mientras crecen las dudas sobre la fecha y el lugar del partido.
La crisis en Medio Oriente impactó de lleno en el calendario internacional. La suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en Qatar modificó por completo el escenario de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y la Selección de España el próximo 27 de marzo.
Con esta decisión, el encuentro, que estaba previsto en territorio qatarí, no podría jugarse en la fecha estipulada, al menos por ahora, a la espera de definiciones oficiales.
La medida, adoptada en el marco de la tensión regional, impacta directamente en la logística del evento impulsado por la UEFA y la CONMEBOL. Aunque todavía no se comunicó una postergación formal, la cancelación de la actividad deportiva en el país deja sin sede disponible al partido.
Ante este escenario, comienzan a evaluarse alternativas. Una posibilidad es trasladar la Finalissima a Europa, considerando que España es uno de los protagonistas y que la infraestructura permitiría una reorganización rápida. Otra opción es buscar un país neutral que pueda garantizar seguridad y condiciones operativas inmediatas, aunque el margen de tiempo es ajustado.
Se suspendieron los deportes en Medio Oriente
El parate no se limita a Qatar. La Confederación Asiática de Fútbol anunció el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos para el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La decisión de reprogramar los encuentros afecta a las tres principales competiciones de clubes en Asia: la Liga de Campeones Élite, la Liga de Campeones 2 y la Challenge League.
A eso se suma la suspensión de las ligas de fútbol de Israel, Irán, Qatar y otros países involucrados directa o indirectamente en la crisis, que debieron aplazar sus partidos ante la escalada bélica.
Además, el torneo juvenil de básquet “Next Generation”, que se disputaba en Abu Dabi con varios de los mejores equipos sub-18 de Europa, fue suspendido definitivamente por parte de la Euroliga.
Por el momento, la pelota está en el campo de las autoridades deportivas. Con Qatar fuera del mapa por tiempo indefinido y la región paralizada, la Finalissima quedó en suspenso y su realización el 27 de marzo aparece, al menos hoy, como altamente improbable.