Finalissima 2026: incertidumbre por la sede tras el parate deportivo en Qatar

Se suspendieron los deportes en Medio Oriente

El parate no se limita a Qatar. La Confederación Asiática de Fútbol anunció el aplazamiento de todos los partidos de las copas de Asia previstos para el domingo y el lunes en Oriente Medio, incluida la Liga de Campeones, debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La decisión de reprogramar los encuentros afecta a las tres principales competiciones de clubes en Asia: la Liga de Campeones Élite, la Liga de Campeones 2 y la Challenge League.

A eso se suma la suspensión de las ligas de fútbol de Israel, Irán, Qatar y otros países involucrados directa o indirectamente en la crisis, que debieron aplazar sus partidos ante la escalada bélica.

Además, el torneo juvenil de básquet “Next Generation”, que se disputaba en Abu Dabi con varios de los mejores equipos sub-18 de Europa, fue suspendido definitivamente por parte de la Euroliga.

Por el momento, la pelota está en el campo de las autoridades deportivas. Con Qatar fuera del mapa por tiempo indefinido y la región paralizada, la Finalissima quedó en suspenso y su realización el 27 de marzo aparece, al menos hoy, como altamente improbable.