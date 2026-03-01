Irán advierte que vengará la muerte de su líder supremo y crece la tensión con Israel

image

Bombardeos cruzados y tensión en las ciudades israelíes

Tras los ataques iniciales contra objetivos clave en la capital iraní, se registraron bombardeos sobre territorio israelí. El vocero del Ejército de Israel, Nadav Shoshani, confirmó el impacto de misiles iraníes en Tel Aviv y también en Haifa.

Según Shoshani, hasta el momento se contabilizaron menos de diez impactos directos en Israel, frente a “cientos” de proyectiles y drones que, según denunció, Irán lanzó contra territorio israelí y otros puntos de la región. Sin embargo, los servicios de emergencia israelíes informaron oficialmente solo dos impactos confirmados: uno en Haifa y otro en Tel Aviv.

La diferencia en los números podría explicarse por la censura militar israelí, que prohíbe divulgar ubicaciones específicas de los impactos, especialmente si afectan infraestructuras estratégicas o instalaciones sensibles.

Antes de la respuesta iraní, la Fuerza Aérea israelí había ejecutado una ofensiva sobre sitios que describió como “pertenecientes al régimen terrorista” en Teherán. Fuentes oficiales señalaron que se trató de objetivos estratégicos vinculados a estructuras de mando y logística.

La muerte de Jamenei, máxima autoridad política y religiosa del país durante más de tres décadas, representa un golpe institucional sin precedentes para la República Islámica y abre un escenario de incertidumbre sobre la sucesión y la estabilidad interna.

El mensaje de Netanyahu y el llamado a la rebelión

En medio de la escalada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lanzó un mensaje directo al pueblo iraní y convocó a salir a las calles para “derrocar al régimen de terror”.

“En los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista. Crearemos las condiciones para que el valiente pueblo de Irán se libere de las cadenas de la tiranía”, escribió en su cuenta oficial en la red social X.

El mensaje marca un giro discursivo fuerte, ya que no solo apunta a objetivos militares, sino que busca fomentar un cambio político interno en Irán, en un contexto de máxima volatilidad regional.

Con amenazas explícitas de venganza por parte de Teherán, bombardeos confirmados en territorio israelí y la promesa de una ofensiva ampliada, el conflicto entra en una fase de alto riesgo.

La posibilidad de que otros actores regionales se involucren, sumada a la intervención directa de Estados Unidos en los ataques iniciales, aumenta la preocupación internacional por una escalada mayor en Medio Oriente.

Mientras tanto, el mundo observa con atención los próximos movimientos de ambas partes. Las próximas horas serán clave para determinar si el conflicto deriva en una guerra abierta de mayor escala o si se abren canales diplomáticos que permitan contener la crisis.