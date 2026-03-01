Alarma en Gran Hermano Generación Dorada: un participante quiere abandonar el juego
Gran Hermano Generación Dorada transita momentos de tensión de cara a la primera eliminación, hay un participante que manifestó su deseo de abandonar la casa. Enterate.
1 mar 2026, 11:36
La casa deGran Hermano Generación Dorada volvió a sacudirse en las últimas horas ya que hay un participante que manifestó su deseo de abandonar el juego.
Luego de las salidas inesperadas de Daniela De Lucía por la muerte de su padre y de la de Divina Gloria por recomendación médica, se conoció la palabra de un participante que manifestó su malestar en la casa y la decisión que ya habría tomado.
"La muerte de mi papá no se supera, se acepta", dijo Daniela después de abandonar el reality que se emite por Telefe por la triste noticia que recibió.
La salud de Divina Gloria encendió las alarmas apenas comenzada esta edición de Gran Hermano Generación Dorada y, tras varios días de incertidumbre, finalmente se confirmó que no continuará en competencia.
La actriz había abandonado la casa a poco de ingresar por un cuadro médico que obligó a su internación y que puso en duda su regreso al juego.
Gabriel Lucero quiere abandonar la casa de Gran Hermano
Y ahora, Gabriel Lucero quiere irse, si no abandona la casa por el público se irá por su propia cuenta."Me quiero ir, solamente no quisiera irme primero por una cuestión de dignidad no más", dijo el participante.
"No es para mi, no me hallo", manifestó en una charla con Eduardo donde tiró la frase en silencio haciendo gestos con su boca para que su compañero entienda la decisión que habría tomado.
Luego, señaló: "Me siento demasiado frágil para esto, no me lo imaginaba". "No quiero sacrificar mi cordura", cerró Lucero. ¿Se irá?