Alarma en Gran Hermano Generación Dorada: un participante quiere abandonar el juego

La actriz había abandonado la casa a poco de ingresar por un cuadro médico que obligó a su internación y que puso en duda su regreso al juego.

Embed

Gabriel Lucero quiere abandonar la casa de Gran Hermano

Y ahora, Gabriel Lucero quiere irse, si no abandona la casa por el público se irá por su propia cuenta. "Me quiero ir, solamente no quisiera irme primero por una cuestión de dignidad no más", dijo el participante.

"No es para mi, no me hallo", manifestó en una charla con Eduardo donde tiró la frase en silencio haciendo gestos con su boca para que su compañero entienda la decisión que habría tomado.

Luego, señaló: "Me siento demasiado frágil para esto, no me lo imaginaba". "No quiero sacrificar mi cordura", cerró Lucero. ¿Se irá?