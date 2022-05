Juan Manuel Urtubey: "El peronismo debe buscar una alternativa para 2023, no puede volver el macrismo"

En ese encuentro, convocado justamente bajo el lema "Peronismo futuro", Urtubey exhortó a los dirigentes presentes a erradicar "la confrontación como forma de organización política" y aseguró que "si la Argentina genera confianza, puede crecer", ya que "la gente se dio cuenta que el principal problema está en la política".

Juan Manuel Urtubey: ¿qué dijo sobre la vuelta del macrismo?

En un tono pausado, pero aún bajo los efectos de esa jornada movilizante en su vuelta a actos del PJ junto a distintos sectores del FdT, entrevistado por Télam, Urtubey se refirió al futuro del justicialismo, las posibilidades de una mayor apertura de la coalición oficialista, las elecciones de 2023 y sus aspiraciones en la política.

Sin rodeos, sentenció: "No podemos condenar a la Argentina a que vuelva el macrismo, eso es lo que hay que evitar".

"Hay un enorme sector del peronismo que va a tratar de buscar una alternativa para que no vuelva a otra expresión política como el macrismo, que ya fracasó", subrayó.

Elecciones 2023: ¿gran interna peronista?

Ante la pregunta de Télam de si cree que se puede ampliar el Frente de Todos y armar una gran interna peronista de cara al 2023, Urtubey respondió que "no es el modus operandi del kirchnerismo. No se puede esperar algo distinto de lo que fue siempre con el kirchnerismo. Por eso, no tengo expectativas en un gran frente con internas. Estaría buenísimo que se planteen ciertas discusiones y se logre abrir aún más el frente, pero veo otra lógica, la que queda en evidencia en cómo funciona el Gobierno nacional con sus distintos integrantes.

Al respecto, agregó: "Conceptualmente, es interesante que debatamos qué es el peronismo, hacer un análisis de la actualidad y definir hacia dónde va. Pero esto no quiere decir que por debatir podamos tener una correlación en un frente electoral porque eso es ciencia ficción; hoy la agenda se ordena, lamentablemente, desde el poder y allí es en donde radican los nombres propios de la política que terminan alejando al peronismo de la agenda de la gente. La sociedad está reclamando que la política se ordene desde abajo, desde la gente, y no desde el poder".