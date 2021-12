Las vacaciones soñadas de Isabel Macedo, Juan Manuel Urtubey y Belita en Nueva York

Durante el viaje, Macedo publicó varias fotos de los paseos de la familia por los lugares más emblemáticos de Manhattan.

Y también posteó imágenes de cómo va creciendo su pancita. La actriz ya anunció que está embarazada de una nena.

Isabel Macedo

La felicidad de Isabel Macedo

Macedo publicó un una serie de Instagram Stories donde le prepuso a sus seguidores un juego para descubrir qué está esperando la pareja.

Isabel realizó una votación donde sus seguidores podían elegir votar si para ellos el bebé era una nena o un varón. La gran mayoría, un 78%, supuso que se trataría de un niño, y sólo el 22% estuvo en lo cierto: está esperando una nena.

“Vieron que hoy me puse este suéter rosa y quizá fue para darles una pista, o quizás no, pero todos me dicen por privado que seguro es un varón porque me ven bien, ‘espléndida’ me dicen, pero...ahí va el resultado”, señaló en otro clip en sus stories. Luego la actriz subió una foto resaltando el resultado correcto. Macedo y Urtubey están esperando una nena que se sumará a la familia en 2022.