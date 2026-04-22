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Jubilados ANSES mayo: el monto que supera los $2.600.000 millones y no tiene bono

El organismo previsional ya confirmó el nuevo valor de los haberes más altos tras el dato de inflación de marzo. Con el aumento aplicado, la jubilación máxima supera los $2,6 millones, pero a diferencia de la mínima, no incluye ningún refuerzo adicional.

Jubilados ANSES mayo: el monto que supera los $2

Jubilados ANSES mayo: el monto que supera los $2,6 millones y no tiene bono

El sistema previsional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el nuevo valor que percibirán en mayo de 2026 los jubilados que cobran haberes máximos. La actualización responde al esquema de movilidad mensual atado a la inflación, que vuelve a impactar en los ingresos del sector pasivo.

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Mientras tanto, en abril los beneficiarios continúan cobrando con un aumento del 2,9%, pero sin ningún refuerzo adicional en los casos de ingresos más altos. El bono de $70.000 dispuesto por el Gobierno se mantiene focalizado en quienes perciben la jubilación mínima, por lo que no alcanza a los haberes máximos.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES con haberes máximos en mayo

Con la inflación de marzo confirmada en 3,4%, el haber máximo quedó establecido en torno a $2.646.201,23. Este valor surge de la aplicación directa del índice sobre los montos vigentes en abril, en línea con el mecanismo actual de actualización.

En este contexto, los ingresos quedan definidos sin adicionales:

  • Jubilación máxima: $2.646.201,23
  • Bono: no corresponde
  • Total a cobrar: $2.646.201,23

A diferencia de lo que ocurre con los haberes mínimos, donde el bono cumple un rol clave para sostener el poder adquisitivo, en este segmento el ingreso depende exclusivamente del ajuste por movilidad.

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Aumento ANSES mayo 2026: cómo impacta en los haberes más altos

El incremento se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que en marzo registró una suba del 3,4%. Ese dato es el que define el porcentaje de actualización que se aplica en mayo a todas las prestaciones previsionales.

Sin embargo, el esquema de refuerzos continúa concentrado en los ingresos más bajos, por lo que los jubilados que perciben haberes máximos no reciben bonos adicionales. De esta manera, el aumento por inflación se convierte en el único factor que determina el ingreso final.

Con este nuevo ajuste, ANSES consolida los valores de mayo en un contexto donde la movilidad mensual sigue marcando el ritmo de los haberes, aunque con diferencias claras entre quienes cobran la mínima y quienes se ubican en la parte más alta del sistema previsional.

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