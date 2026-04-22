Jubilados ANSES mayo: el monto que supera los $2.600.000 millones y no tiene bono

Jubilación máxima: $2.646.201,23

$2.646.201,23 Bono: no corresponde

no corresponde Total a cobrar: $2.646.201,23

A diferencia de lo que ocurre con los haberes mínimos, donde el bono cumple un rol clave para sostener el poder adquisitivo, en este segmento el ingreso depende exclusivamente del ajuste por movilidad.

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Aumento ANSES mayo 2026: cómo impacta en los haberes más altos

El incremento se calcula a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que en marzo registró una suba del 3,4%. Ese dato es el que define el porcentaje de actualización que se aplica en mayo a todas las prestaciones previsionales.

Sin embargo, el esquema de refuerzos continúa concentrado en los ingresos más bajos, por lo que los jubilados que perciben haberes máximos no reciben bonos adicionales. De esta manera, el aumento por inflación se convierte en el único factor que determina el ingreso final.

Con este nuevo ajuste, ANSES consolida los valores de mayo en un contexto donde la movilidad mensual sigue marcando el ritmo de los haberes, aunque con diferencias claras entre quienes cobran la mínima y quienes se ubican en la parte más alta del sistema previsional.