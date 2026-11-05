En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
AFA
Corte Suprema
DEFINICIONES

La Corte definió que la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la AFA siga en la Justicia porteña

El máximo tribunal rechazó que las investigaciones por presunta administración fraudulenta y balances falsos pasen al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Además, confirmó que la IGJ seguirá como organismo de control de la entidad.

La Corte Suprema resolvió que las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la AFA continúen en la Justicia porteña. (Foto: archivo).

La Corte Suprema resolvió que las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la AFA continúen en la Justicia porteña. (Foto: archivo).

La Corte Suprema de Justicia resolvió este jueves que las investigaciones por presuntas irregularidades en la AFA continúen en la Justicia nacional y no pasen al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Además, revocó un fallo de la Cámara Nacional en lo Civil y confirmó que la Inspección General de Justicia (IGJ) siga siendo el organismo de control de la entidad que preside Claudio Tapia.

Leé también Causa AFA: la Fiscalía pidió agravar el procesamiento contra Pablo Toviggino y Claudio Tapia
Causa AFA: la Fiscalía pidió agravar el procesamiento contra Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia

Uno de los expedientes se originó a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros integrantes de la conducción de la entidad. La presentación apunta a una presunta administración fraudulenta por la supuesta omisión de ingresos generados a través del contrato con TourProdEnter LLC, empresa que actuaba como agente comercial exclusivo de la asociación en el exterior. Según la denuncia, esos movimientos representarían alrededor de US$300 millones que no habrían sido registrados en los balances.

Claudio &ldquo;Chiqui&rdquo; Tapia, presidente de la AFA, junto a otras autoridades de la entidad, quedaron mencionados en las denuncias que dieron origen a las investigaciones. (Foto: archivo).

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, junto a otras autoridades de la entidad, quedaron mencionados en las denuncias que dieron origen a las investigaciones. (Foto: archivo).

La resolución rechazó el planteo de González Charvay, quien había reclamado intervenir en esa investigación por considerar que estaba vinculada con otra causa a su cargo. En ese expediente se busca establecer el origen de los fondos que habrían sido utilizados para adquirir una mansión en Pilar, valuada en aproximadamente US$17 millones y presuntamente vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

El magistrado había sostenido que ambas investigaciones debían tramitar juntas porque el dinero que habría sido desviado de la entidad podría haber sido utilizado para financiar la compra de esa propiedad.

Los argumentos del procurador Eduardo Casal

Antes de resolver la controversia, la Corte solicitó la opinión del procurador general de la Nación, Eduardo Casal. En septiembre, el funcionario había dictaminado que la denuncia por administración fraudulenta debía permanecer en la Justicia nacional de instrucción, a cargo de la jueza Paula Petazzi.

Casal rechazó que la supuesta conexión entre las investigaciones fuera suficiente para justificar la intervención del fuero federal. En su dictamen sostuvo que la relación entre los hechos no alcanza para modificar las reglas de competencia cuando los delitos investigados no corresponden, por su materia o por las personas involucradas, a esa jurisdicción.

El procurador general de la Naci&oacute;n, Eduardo Casal, hab&iacute;a dictaminado que las causas deb&iacute;an permanecer en la Justicia nacional y no pasar al juzgado federal de Campana. (Foto: archivo).

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había dictaminado que las causas debían permanecer en la Justicia nacional y no pasar al juzgado federal de Campana. (Foto: archivo).

También cuestionó los argumentos utilizados para justificar la acumulación de expedientes en un mismo juzgado. En particular, advirtió que expresiones como “comunidad probatoria”, “estrecha o íntima vinculación” o “riesgo de resoluciones contradictorias” no bastan por sí solas para apartarse de las reglas legales.

La Corte resolvió en línea con ese criterio y dispuso que la investigación por administración fraudulenta continúe bajo la órbita de la Justicia nacional de instrucción.

La otra investigación por los balances de la AFA

El máximo tribunal también resolvió una segunda controversia vinculada con una denuncia de Tofoni por presuntas irregularidades y falsedades en los balances de la AFA.

Ese expediente había comenzado en el fuero Penal Económico, pero el juzgado que intervenía consideró que debía tramitar junto con la investigación por administración fraudulenta que lleva adelante Petazzi. La magistrada, sin embargo, rechazó recibirlo y el conflicto terminó en manos de la Corte Suprema.

En este caso, Casal también había dictaminado que la causa debía quedar en la Justicia nacional de instrucción. Consideró que las presuntas irregularidades contables estaban relacionadas con los movimientos de fondos de TourProdEnter LLC, que ya eran objeto de investigación en el expediente de Petazzi.

La Corte confirmó que la IGJ seguirá controlando a la AFA

Por fuera de las causas penales, el máximo tribunal también falló a favor de la Inspección General de Justicia y ratificó sus facultades para controlar a la AFA. Así, la Corte revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que había declarado la nulidad de una resolución del organismo.

La controversia se originó cuando la IGJ rechazó la inscripción de una reforma del estatuto de la AFA con la que la entidad buscaba trasladar su domicilio a la provincia de Buenos Aires y dejar de estar bajo la órbita del organismo nacional. También había denegado la cancelación de su inscripción registral para pasar al control de la autoridad provincial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AFA Corte Suprema Irregularidades justicia
Notas relacionadas
Nuevo revés judicial para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: un fiscal pidió la detención de ambos
Apartaron al juez de la causa AFA en la que pidieron detener a Tapia y Toviggino en Santiago del Estero
El juez de Santiago del Estero rechazó el pedido de detención a Chiqui Tapia y Toviggino

Últimas Noticias

Te puede interesar