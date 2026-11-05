La Corte definió que la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la AFA siga en la Justicia porteña

Los argumentos del procurador Eduardo Casal

Antes de resolver la controversia, la Corte solicitó la opinión del procurador general de la Nación, Eduardo Casal. En septiembre, el funcionario había dictaminado que la denuncia por administración fraudulenta debía permanecer en la Justicia nacional de instrucción, a cargo de la jueza Paula Petazzi.

Casal rechazó que la supuesta conexión entre las investigaciones fuera suficiente para justificar la intervención del fuero federal. En su dictamen sostuvo que la relación entre los hechos no alcanza para modificar las reglas de competencia cuando los delitos investigados no corresponden, por su materia o por las personas involucradas, a esa jurisdicción.

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había dictaminado que las causas debían permanecer en la Justicia nacional y no pasar al juzgado federal de Campana. (Foto: archivo).

También cuestionó los argumentos utilizados para justificar la acumulación de expedientes en un mismo juzgado. En particular, advirtió que expresiones como “comunidad probatoria”, “estrecha o íntima vinculación” o “riesgo de resoluciones contradictorias” no bastan por sí solas para apartarse de las reglas legales.

La Corte resolvió en línea con ese criterio y dispuso que la investigación por administración fraudulenta continúe bajo la órbita de la Justicia nacional de instrucción.

La otra investigación por los balances de la AFA

El máximo tribunal también resolvió una segunda controversia vinculada con una denuncia de Tofoni por presuntas irregularidades y falsedades en los balances de la AFA.

Ese expediente había comenzado en el fuero Penal Económico, pero el juzgado que intervenía consideró que debía tramitar junto con la investigación por administración fraudulenta que lleva adelante Petazzi. La magistrada, sin embargo, rechazó recibirlo y el conflicto terminó en manos de la Corte Suprema.

En este caso, Casal también había dictaminado que la causa debía quedar en la Justicia nacional de instrucción. Consideró que las presuntas irregularidades contables estaban relacionadas con los movimientos de fondos de TourProdEnter LLC, que ya eran objeto de investigación en el expediente de Petazzi.

La Corte confirmó que la IGJ seguirá controlando a la AFA

Por fuera de las causas penales, el máximo tribunal también falló a favor de la Inspección General de Justicia y ratificó sus facultades para controlar a la AFA. Así, la Corte revocó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que había declarado la nulidad de una resolución del organismo.

La controversia se originó cuando la IGJ rechazó la inscripción de una reforma del estatuto de la AFA con la que la entidad buscaba trasladar su domicilio a la provincia de Buenos Aires y dejar de estar bajo la órbita del organismo nacional. También había denegado la cancelación de su inscripción registral para pasar al control de la autoridad provincial.