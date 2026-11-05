Tim Payne quedó en medio de la crisis bancaria de Paraguay: el angustiante mensaje de su esposa

La fotógrafa también publicó otro mensaje relacionado con las versiones que comenzaron a circular sobre el sistema financiero paraguayo. En esa oportunidad, pidió cautela frente a la información no confirmada y advirtió sobre las consecuencias que puede provocar el retiro masivo de depósitos.

“Cuidado con las fake news, con todo lo que está pasando, están circulando demasiados rumores sobre los bancos y mensajes que generan pánico. Es importante entender que retirar plata masivamente por miedo puede terminar afectando incluso a bancos que están funcionando normalmente”, señaló.

El impacto de Ueno Bank en el fútbol paraguayo

La crisis de la entidad financiera trascendió el ámbito bancario y generó preocupación en distintas instituciones deportivas. El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el cierre de Ueno Bank, una decisión que alcanzó a una entidad con aproximadamente 2,9 millones de clientes.

Entre ellos había futbolistas, clubes y organizaciones vinculadas con el deporte. La selección paraguaya, conocida como la Albirroja, también utilizaba la entidad para canalizar pagos. A su vez, Cerro Porteño y Olimpia mantenían depósitos vinculados con una parte importante de sus compromisos salariales.

De fenómeno viral del Mundial a refuerzo de Olimpia

La llegada de Tim Payne al fútbol paraguayo se produjo después de una inesperada explosión de popularidad en las redes sociales durante el Mundial 2026. El defensor neozelandés firmó con Olimpia en julio de ese año y desde entonces disputó 10 partidos en el equipo dirigido por el argentino Pablo Vitamina Sánchez.

Su popularidad había comenzado a crecer antes del torneo, a partir de una iniciativa del influencer argentino Valentín Scarnisi, conocido en las redes como Elscarso. El creador de contenido propuso a sus seguidores que comenzaran a seguir al lateral de Nueva Zelanda, que era el futbolista con menos seguidores entre los convocados para disputar la Copa del Mundo.

La llegada de Payne al fútbol paraguayo se produjo después de una inesperada explosión de popularidad en las redes sociales durante el Mundial 2026, a partir de una iniciativa del influencer argentino Valentín Scarnisi. (Foto: archivo)

En ese marco, la cuenta de Instagram de Payne pasó de tener 4.715 seguidores a superar los cinco millones, en un salto de popularidad que lo convirtió en uno de los protagonistas de las conversaciones digitales alrededor del torneo.

Su desembarco en Olimpia también tuvo un comienzo destacado. Payne convirtió un gol a los 12 minutos de su debut y rápidamente empezó a sumar participaciones en el conjunto paraguayo. Actualmente vive en Asunción junto con su esposa, Michelle Peters, y su hijo Brooklyn, en medio de una crisis financiera que ahora también genera preocupación entre los integrantes de la comunidad deportiva del país.