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CRISIS POLÍTICA EN PARAGUAY

Tim Payne quedó en medio de la crisis bancaria de Paraguay: el angustiante mensaje de su esposa

El futbolista neozelandés, que juega en Olimpia y vive en Asunción junto con su familia, quedó en medio de la incertidumbre que afecta a millones de clientes de la entidad financiera.

Tim Payne quedó en medio de la crisis bancaria de Paraguay y su esposa publicó un mensaje. (Foto: archivo)

Tim Payne quedó en medio de la crisis bancaria de Paraguay y su esposa publicó un mensaje. (Foto: archivo)

La crisis financiera de Ueno Bank comenzó a repercutir en distintos ámbitos de Paraguay y también alcanzó al mundo del fútbol. Entre los afectados por la incertidumbre que generó la intervención de la entidad aparecen jugadores, clubes y organizaciones deportivas que operaban a través del banco. En ese contexto, Michelle Peters, esposa del futbolista neozelandés Tim Payne, compartió mensajes en sus redes sociales en los que expresó su preocupación por la situación de los clientes y los riesgos que implica la difusión de rumores.

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Payne, defensor de Olimpia, está radicado en Asunción junto con su familia desde que llegó al club paraguayo. Su esposa decidió pronunciarse públicamente sobre la crisis, aunque aclaró que, por ser extranjera y llevar poco tiempo en el país, prefería ser cautelosa al hablar sobre un escenario que todavía no conoce en profundidad.

Michelle Peters, esposa del futbolista Tim Payne, compartió mensajes en sus redes sociales en los que expresó su preocupación por la situación que atraviesa Paraguay. (Foto: archivo)

Michelle Peters, esposa del futbolista Tim Payne, compartió mensajes en sus redes sociales en los que expresó su preocupación por la situación que atraviesa Paraguay. (Foto: archivo)

El mensaje de la esposa de Tim Payne sobre la crisis bancaria

“Siendo extranjera y llevando relativamente poco tiempo en Paraguay, hay muchas cosas que desconozco y prefiero ser cuidadosa al opinar. Pero vi un video de un señor llorando afuera del banco y se me partió el corazón", expresó en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Es muy angustiante pensar en tantas personas viviendo esta incertidumbre con el dinero que tanto les costó ganar. Nadie debería tener que preocuparse por cómo acceder a lo que es suyo, fuera Paraguay”.

La fotógrafa también publicó otro mensaje relacionado con las versiones que comenzaron a circular sobre el sistema financiero paraguayo. En esa oportunidad, pidió cautela frente a la información no confirmada y advirtió sobre las consecuencias que puede provocar el retiro masivo de depósitos.

Cuidado con las fake news, con todo lo que está pasando, están circulando demasiados rumores sobre los bancos y mensajes que generan pánico. Es importante entender que retirar plata masivamente por miedo puede terminar afectando incluso a bancos que están funcionando normalmente”, señaló.

El impacto de Ueno Bank en el fútbol paraguayo

La crisis de la entidad financiera trascendió el ámbito bancario y generó preocupación en distintas instituciones deportivas. El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el cierre de Ueno Bank, una decisión que alcanzó a una entidad con aproximadamente 2,9 millones de clientes.

Entre ellos había futbolistas, clubes y organizaciones vinculadas con el deporte. La selección paraguaya, conocida como la Albirroja, también utilizaba la entidad para canalizar pagos. A su vez, Cerro Porteño y Olimpia mantenían depósitos vinculados con una parte importante de sus compromisos salariales.

De fenómeno viral del Mundial a refuerzo de Olimpia

La llegada de Tim Payne al fútbol paraguayo se produjo después de una inesperada explosión de popularidad en las redes sociales durante el Mundial 2026. El defensor neozelandés firmó con Olimpia en julio de ese año y desde entonces disputó 10 partidos en el equipo dirigido por el argentino Pablo Vitamina Sánchez.

Su popularidad había comenzado a crecer antes del torneo, a partir de una iniciativa del influencer argentino Valentín Scarnisi, conocido en las redes como Elscarso. El creador de contenido propuso a sus seguidores que comenzaran a seguir al lateral de Nueva Zelanda, que era el futbolista con menos seguidores entre los convocados para disputar la Copa del Mundo.

La llegada de Payne al fútbol paraguayo se produjo después de una inesperada explosión de popularidad en las redes sociales durante el Mundial 2026, a partir de una iniciativa del influencer argentino Valentín Scarnisi. (Foto: archivo)

La llegada de Payne al fútbol paraguayo se produjo después de una inesperada explosión de popularidad en las redes sociales durante el Mundial 2026, a partir de una iniciativa del influencer argentino Valentín Scarnisi. (Foto: archivo)

En ese marco, la cuenta de Instagram de Payne pasó de tener 4.715 seguidores a superar los cinco millones, en un salto de popularidad que lo convirtió en uno de los protagonistas de las conversaciones digitales alrededor del torneo.

Su desembarco en Olimpia también tuvo un comienzo destacado. Payne convirtió un gol a los 12 minutos de su debut y rápidamente empezó a sumar participaciones en el conjunto paraguayo. Actualmente vive en Asunción junto con su esposa, Michelle Peters, y su hijo Brooklyn, en medio de una crisis financiera que ahora también genera preocupación entre los integrantes de la comunidad deportiva del país.

En pocas palabras

  • Tim Payne: El futbolista neozelandés, jugador de Olimpia, se ve afectado por la crisis bancaria en Paraguay.
  • Crisis Ueno Bank: La intervención del banco genera incertidumbre en 2,9 millones de clientes, incluyendo deportistas y clubes.
  • Mensaje de Michelle Peters: La esposa de Payne expresó preocupación por los clientes y advirtió sobre la difusión de rumores y fake news.
Resumen generado por Thinkindot AI
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