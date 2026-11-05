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Santi Maratea hizo una parodia del escándalo con la China Ansa y lanzó un inesperado mensaje contra Andy Kusnetzoff

Santi Maratea recreó su tenso cruce con la China Ansa en PH, Podemos Hablar y lanzó una picante frase contra Andy Kusnetzoff que dio que hablar.

5 nov 2026, 18:02
SANTI MARATEA, ANDY KUSNETZOFF
SANTI MARATEA, ANDY KUSNETZOFF

El escándalo que protagonizaron Santi Maratea y la China Ansa en PH, Podemos Hablar (Telefe) sigue dando que hablar. Esta vez, el influencer volvió a referirse al episodio, aunque eligió hacerlo con humor y a través de una particular parodia que compartió en sus redes sociales.

En PrimiciasYa (América TV), mostraron el video que publicó Maratea junto a su entrenador en el gimnasio. En las imágenes, ambos recrearon el tenso momento que el influencer vivió con la periodista durante su participación en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Para completar la escena, una tercera persona se puso en el lugar del conductor e intentó intervenir en medio del intercambio.

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Sin embargo, la respuesta de Santi no pasó inadvertida. En plena parodia, cuando quien interpretaba a Andy quiso tomar la palabra, el influencer lo frenó con una contundente frase: "Vos cerrá el ort...".

Al ver las imágenes, Marina Calabró destacó el tono humorístico que eligió Maratea para referirse a lo sucedido y hasta encontró un aspecto positivo en su iniciativa. "Ahí se matan de risa. Bueno, aprovecha y hace el chivo de gimnasio, calculo. La verdad que de todo lo que hizo Maratea esto es lo que más me gustó. Esto está lindo", observó.

En ese momento, Pablo Layús intervino con una interpretación sobre el mensaje que podía esconder la escena: "Inconscientemente, ¿no le diste diciendo a Andy algo?". Desde el estudio, la respuesta no tardó en llegar: "Cerrá el orto".

Finalmente, Calabró fue más allá y relacionó la frase de la parodia con el rol que había tenido Kusnetzoff durante el enfrentamiento televisivo. "Lo que no se animó a decirle en la cara, se lo dijo ahí a través de las redes sociales", opinó.

Cómo fue el escándalo entre Santi Maratea y la China Ansa en PH, Podemos Hablar

El conflicto se produjo durante el segmento "Frente a frente" de PH, Podemos Hablar, en el que los invitados deben hacerse preguntas mutuamente. En esa instancia, la China Ansa le preguntó a Maratea qué le recriminaría si estuviera en el lugar de una persona que había donado dinero para alguna de sus colectas solidarias.

El influencer respondió que no se le ocurría ningún reclamo porque, según sostuvo, siempre se habían cumplido los objetivos. Sin embargo, cuando la periodista insistió y mencionó la colecta destinada a la construcción de un refugio para perros, el intercambio comenzó a subir de tono.

Maratea cuestionó el trabajo de investigación de Ansa y puso en duda la información que había utilizado para formular su pregunta. La periodista aclaró que no pretendía acusarlo de nada, pero la discusión continuó y obligó a Andy Kusnetzoff a intervenir.

La situación llegó a tal punto que el conductor decidió interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos para intentar distender el clima. Cuando retomaron, las diferencias entre los protagonistas todavía estaban presentes y el episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la emisión.

En pocas palabras

  • Santi Maratea: El influencer parodió el escándalo con la China Ansa en PH y apuntó a Andy Kusnetzoff.
  • Parodia humorística: Maratea recreó el tenso cruce con Ansa en sus redes, con un mensaje directo a Kusnetzoff.
  • Críticas y análisis: El video generó análisis sobre el humor de Maratea y posibles indirectas al conductor del programa.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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