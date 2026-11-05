Santi Maratea hizo una parodia del escándalo con la China Ansa y lanzó un inesperado mensaje contra Andy Kusnetzoff

En ese momento, Pablo Layús intervino con una interpretación sobre el mensaje que podía esconder la escena: "Inconscientemente, ¿no le diste diciendo a Andy algo?". Desde el estudio, la respuesta no tardó en llegar: "Cerrá el orto".

Finalmente, Calabró fue más allá y relacionó la frase de la parodia con el rol que había tenido Kusnetzoff durante el enfrentamiento televisivo. "Lo que no se animó a decirle en la cara, se lo dijo ahí a través de las redes sociales", opinó.

Cómo fue el escándalo entre Santi Maratea y la China Ansa en PH, Podemos Hablar

El conflicto se produjo durante el segmento "Frente a frente" de PH, Podemos Hablar, en el que los invitados deben hacerse preguntas mutuamente. En esa instancia, la China Ansa le preguntó a Maratea qué le recriminaría si estuviera en el lugar de una persona que había donado dinero para alguna de sus colectas solidarias.

El influencer respondió que no se le ocurría ningún reclamo porque, según sostuvo, siempre se habían cumplido los objetivos. Sin embargo, cuando la periodista insistió y mencionó la colecta destinada a la construcción de un refugio para perros, el intercambio comenzó a subir de tono.

Maratea cuestionó el trabajo de investigación de Ansa y puso en duda la información que había utilizado para formular su pregunta. La periodista aclaró que no pretendía acusarlo de nada, pero la discusión continuó y obligó a Andy Kusnetzoff a intervenir.

La situación llegó a tal punto que el conductor decidió interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos para intentar distender el clima. Cuando retomaron, las diferencias entre los protagonistas todavía estaban presentes y el episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la emisión.