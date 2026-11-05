Andrea Taboada y Naiara Vecchio protagonizaron un fuerte cruce y Flor de la V quedó helada: "Deja hablar"

Con el intercambio cada vez más encendido, Naiara le reclamó espacio para terminar de desarrollar su opinión: “Dejá hablar, Andrea, y después hablá vos”. Mientras las panelistas se cruzaban sin ceder en sus posiciones, Flor de la V permaneció en silencio y siguió atentamente la discusión, sin intervenir.

Cómo está la relación de Andrea Taboada y Flor de la V

Luego del incómodo momento que protagonizó con Florencia de la V en pleno programa, Andrea Taboada salió a aclarar cómo es su vínculo con la conductora de Los Profesionales con Flor (El Nueve) y buscó ponerle paños fríos a la situación.

El episodio se produjo mientras hablaban de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Taboada intentó aportar detalles sobre el entorno de la expareja y contó que había conversado con Ana Paula Dutil, expareja del músico, y con personas vinculadas a la editorial que publicó el libro de Prandi. Sin embargo, reconoció que no había obtenido información concreta sobre los motivos de la ruptura.

Tras la repercusión que tuvo la escena, la periodista descartó cualquier conflicto personal con Flor. “No tengo ningún problema con Flor todo lo contrario”, expresó en diálogo con PrimiciasYa.com.

Además, reconoció el rol de la conductora dentro del ciclo y respaldó su manera de organizar el programa. “Es TV y ella la conductora. Maneja los tiempos”, sostuvo, al relativizar el episodio y enmarcarlo en la dinámica del trabajo televisivo.

“Pero estoy muy feliz de estar en el programa y canal 9”, concluyó Taboada, reafirmando su comodidad en el ciclo y su buena relación con Flor.