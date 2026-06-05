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Se conoció la causa de la muerte del Indio Solari: qué dicen los resultados de la autopsia

Rolando Barbano brindó en América Noticias detalles sobre la muerte del Indio Solari a partir de los resultados de una autopsia preliminar. De qué murió.

5 jun 2026, 20:04
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Se conoció la causa de la muerte del Indio Solari: qué dicen los resultados de la autopsia

Se conoció la causa de la muerte del Indio Solari: qué dicen los resultados de la autopsia

La muerte del Indio Solari continúa generando conmoción y, con el correr de las horas, comenzaron a conocerse los primeros resultados de la investigación judicial. Según reveló Rolando Barbano en América Noticias, la autopsia realizada al histórico músico permitió determinar qué ocurrió durante la madrugada en su vivienda y cuáles fueron las causas que derivaron en su fallecimiento.

El artista fue encontrado sin vida en su casa de Parque Leloir en Ituzaingó por su cuidadora. Ella ingresó a la propiedad en la mañana y lo halló desvanecido en las inmediaciones de una pileta climatizada, tras lo cual alertó de inmediato al servicio de emergencia.

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Según informó el periodista, la muerte se produjo por un ACV hemorrágico, se cayó y eso le provocó un hematoma en la cabeza. Saben que cayó muerto al agua porque no encontraron agua en los pulmones”, explicó sobre la conclusión del informe que realizaron los médicos forenses.

"Esto es oficial desde la Fiscalía de Morón, donde se destaca que, a partir del trabajo del fiscal Lucio Rivero, los testimonios recogidos en el lugar del hecho, con las primeras pericias que se hicieron en la casa del Indio Solari y el resultado de la autopsia, la conclusión a esta hora es que en horas de la madrugada -no dan un horario exacto- se habría introducido en la pileta interior climatizada y que allí sufrió un ACV hemorrágico que lo hizo perder la vida de manera inmediata", continuando leyendo Barbano.

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Qué dijo la familia del Indio Solari sobre su despedida

La conmoción por la muerte del Indio Solari continúa atravesando al mundo de la música y a miles de fanáticos que esperan poder darle el último adiós. En ese contexto, el entorno del artista utilizó la cuenta de Instagram @indiosolarioficial para brindar precisiones sobre cómo será la despedida pública y llevar algo de tranquilidad a quienes buscan acompañar este momento de profundo dolor.

Según informaron, el homenaje se realizará el próximo sábado 6 de junio, aunque por el momento todavía no fueron confirmados ni el horario ni el lugar elegido para el encuentro. Lo que sí aclararon es que la ceremonia no se llevará a cabo en Parque Leloir, localidad donde el músico residía desde hacía años.

"Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar, se lo haremos saber", indicaron, cerrando el comunicado con un sentido "Gracias por el amor y la paciencia".

Horas antes, la familia ya había compartido un primer mensaje para explicar que las despedidas iniciales se desarrollarían en un ámbito estrictamente privado, mientras atravesaban los momentos más difíciles tras la pérdida. "Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece", expresaron, dejando en claro que el homenaje abierto al público llegaría más adelante.

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