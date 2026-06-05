Se conoció la causa de la muerte del Indio Solari: qué dicen los resultados de la autopsia

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Qué dijo la familia del Indio Solari sobre su despedida

La conmoción por la muerte del Indio Solari continúa atravesando al mundo de la música y a miles de fanáticos que esperan poder darle el último adiós. En ese contexto, el entorno del artista utilizó la cuenta de Instagram @indiosolarioficial para brindar precisiones sobre cómo será la despedida pública y llevar algo de tranquilidad a quienes buscan acompañar este momento de profundo dolor.

Según informaron, el homenaje se realizará el próximo sábado 6 de junio, aunque por el momento todavía no fueron confirmados ni el horario ni el lugar elegido para el encuentro. Lo que sí aclararon es que la ceremonia no se llevará a cabo en Parque Leloir, localidad donde el músico residía desde hacía años.

"Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar, se lo haremos saber", indicaron, cerrando el comunicado con un sentido "Gracias por el amor y la paciencia".

Horas antes, la familia ya había compartido un primer mensaje para explicar que las despedidas iniciales se desarrollarían en un ámbito estrictamente privado, mientras atravesaban los momentos más difíciles tras la pérdida. "Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece", expresaron, dejando en claro que el homenaje abierto al público llegaría más adelante.