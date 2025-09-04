La foto de Mauro Icardi que dejó ver como a la China Suárez se le escapa una de sus partes íntimas

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a generar revuelo en Instagram. El delantero del Galatasaray compartió una postal de la actriz y cantante disfrutando de los días de calor en Turquía.
El detalle íntimo de la foto de la China Suárez que Mauro Icardi no quiso ocultar y generó revuelo. Mirala.
La imagen, aparentemente inocente, mostraba a la actriz saliendo de la pileta, espléndida, luciendo un traje de baño que dejó a más de uno boquiabierto. Sin embargo, lo que parecía ser solo una foto veraniega escondía un detalle que no pasó desapercibido para los haters, quienes no tardaron en señalarlo con comentarios filosos.
El propio Icardi acompañó la foto con un desafiante: “Good morning, Wake up, haters”, (Buen día despierten haters), como si supiera de antemano que la publicación iba a dar que hablar. Y no se equivocó. La publicación llenó de mensajes picantes las redes.
En la foto se podía ver cómo a la actriz casi se le escapaba uno de sus pezones por el costado del traje de baño. Ese detalle, según remarcaron varios, convirtió la postal en una verdadera provocación para quienes siempre están al acecho de la pareja.
Mientras muchos admiraron la belleza de Suárez y la complicidad con el futbolista, otros aseguraron que todo formó parte de una estrategia de Icardi para seguir provocando a sus críticos, sobre todo porque el mensaje de “haters” encendió aún más las especulaciones.