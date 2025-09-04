La foto de Mauro Icardi que dejó ver como a la China Suárez se le escapa una de sus partes íntimas

La imagen, aparentemente inocente, mostraba a la actriz saliendo de la pileta, espléndida, luciendo un traje de baño que dejó a más de uno boquiabierto. Sin embargo, lo que parecía ser solo una foto veraniega escondía un detalle que no pasó desapercibido para los haters, quienes no tardaron en señalarlo con comentarios filosos.