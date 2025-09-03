El documento crucial de Mauro Icardi que golpea a Wanda Nara donde más le duele

Más adelante, tomó la palabra Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, quien aportó más detalles sobre los movimientos de la mediática: “Cada vez que está en Ezeiza hay una cámara o ella misma postea las distintas actividades que hace en cada uno de sus viajes, y en algunos podemos ver que pueden ser actividades laborales, como en otros, en España, no pareció que así fueran. Era un viaje que estaba con Elián”.

La disputa entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos, y cada nuevo documento o declaración pública parece profundizar aún más la grieta entre ambos, mientras la situación de sus hijas permanece en el centro del conflicto.

La foto de Mauro Icardi con un detalle que expone su indirecta más fuerte a Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi compartieron una relación de más de una década, desde 2013 hasta 2024, año en el que se confirmó oficialmente su separación en medio de un fuerte escándalo mediático. Poco tiempo después, el futbolista blanqueó su vínculo con la China Suárez, lo que intensificó aún más los conflictos entre ambos, tanto en el plano público como en el judicial.

En ese contexto, un detalle en la apariencia de Icardi llamó la atención de sus seguidores. Durante la sesión de fotos oficiales de la UEFA Champions League, donde posó con la camiseta del Galatasaray, la cinta de capitán y una pelota en brazos, los fans notaron algo particular en su antebrazo.

Muchos observaron que el delantero intentó ocultar el tatuaje que tiene en honor a su ex pareja. Esto generó especulaciones sobre si se trató de una edición digital con Photoshop para eliminar el diseño, si fue una pose estratégica que lo cubría, o si directamente ya se lo habría borrado de forma definitiva.

En su momento, Icardi había mencionado que pensaba eliminar algunos tatuajes de su cuerpo, que está casi completamente cubierto de tinta. Esa declaración fue interpretada por muchos como una señal de que uno de los diseños que desaparecería sería el que hacía referencia a Wanda Nara.

En redes sociales, esta actitud fue vista como una provocación indirecta hacia su ex, en medio del conflicto legal que ambos mantienen desde hace meses. La tensión entre ellos sigue escalando, y cada gesto público es analizado con lupa por sus seguidores.

Vale recordar que Icardi volvió a jugar recientemente tras una larga recuperación. Estuvo nueve meses fuera de las canchas debido a una grave lesión en su rodilla derecha -rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco- que lo obligó a pasar por el quirófano en Argentina.

El último fin de semana, el delantero fue protagonista en la victoria de su equipo por 3 a 1 frente al Rizespor, marcando uno de los goles. La China Suárez celebró efusivamente el tanto desde uno de los sectores VIP del estadio en Estambul, acompañada por sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, en una postal que también dio que hablar.

