Aparece un alarmante audio que perjudica a Wanda Nara en su guerra con la China Suárez y Mauro Icardi

"Entonces lo dejas de lado. Pero el nivel que llegó Wanda con insultos no solamente a Luciana, y a la que eché, porque yo soy la que trata a Luciana. Cuando vea a menos personas defendiéndola, verás como se baja los pantalones y es lo que hace falta", continuó indignada con la mediática.

"Nos partimos el alma. Intento manejar todo, la información, la imagen, que esté a la altura, ayudo a Payarola gastando lo más, con detective y todo, sin pedir nada, de corazón. ¿Pero para que lo agradezca así? ¿Para que se pase así? No, yo me bajo", se la escucha decir con su voz casi al borde del llanto.

Y remarcó: "Me expusieron, hasta me tuve que ir de la Asociación. No lo quise decir pero me fui porque era mucho y quise que mis compañeros descansaran. En mis redes no me puedo sentir tan libre como antes porque no sé si habré aceptado a alguien o no".

"¿Para que nos lo agradezca de esta manera? ¿Y para que luego me digan también Payarola que está la Justicia no tan bien con ella? No, no me voy a partir el lomo por una persona que no es agradecida", cerró totalmente dolida con Wanda Nara.

Cómo avanza el proceso de restitución de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

Desde Turquía e Italia enviaron un pedido formal al juez Hagopian que lleva la causa por la restitución internacional de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi, donde se exige explicaciones sobre el estado del proceso.

"Le están pidiendo, por favor, que diga qué es lo que está pasando, cómo viene manejando la causa, le están pidiendo que acelere un poco los tiempos. El juez Hagopian contestó que tienen un régimen comunicacional que, en realidad, hoy no se está llevando a cabo porque se bloquearon de WhatsApp. Y eso es lo que él respondió", informó Angie Balbiani en el ciclo Puro Show (El Trece).

Y remarcó sobre el pedido formal: "Esto es de país a país, de Estado a Estado. El Estado argentino, la cancillería tiene la obligación de responder cuál es el estado de la causa. Hay tres causas, no está solamente la penal, está la civil y está la de restitución internacional".

"A mí me parece una barbaridad, más allá de todo. El solo hecho de pensar que le van a arrancar a las hijas para llevarlas a Turquía, me parece de una maldad terrible", opinó el conductor Pampito sobre la tensión judicial entre las partes con las niñas en el medio.