La actitud que tomó Wanda Nara mientras la destrozaban por ganar el Martín Fierro

Wanda Nara foto con los Martín Fierro

No obstante, Wanda Nara parece hacer oído sordos a los cuestionamientos y se muestra relajada desde las redes sociales y continúa con su ritmo de vida habitual.

Primero subió a sus historias una imagen con los dos Martín Fierro apoyados en la cama como símbolo de la victoria y agradeciendo especialmente al peridista Luis Ventura y APTRA.

Después, además de recordar en imágenes otros momentos del evento en el salón durante la gala, subió otra imagen familiar con la mesa llena de figuritas del Mundial de fútbol y el álbm en un divertido momento con su círculo más cercano.

“Nuestras noches”, describió Wanda Nara junto a la imagen y un corazón dejando atrás la polémica que se generó con su premio como mejor conductora.

Wanda Nara mostró qué hizo mientras la destrozaban por ganar el Martín Fierro

La furia de Rodrigo Lussich por el Martín Fierro a Wanda Nara

Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos (América Tv), reaccionó al instante en las redes tras la elección de Wanda Nara como mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2026.

La conductora de MasterChef Celebrity se quebró al escuchar su nombre como ganadora y luego dio un emotivo discurso sobre el escenario, remarcando la importancia de luchar por los sueños y el trabajo de la mujer.

Quien explotó con todo al instante desde las redes sociales al ver la consagración de Wanda Nara fue Rodrigo Lussich, quien fulminó a la mediática tras imponerse en la terna.

El conductor de Intrusos (América Tv) fue contundente y cuestionó la elección de los integrantes de APTRA en una de las ternas claves de la gala.

"Después se enojan porque uno dice que el Martín Fierro es una vergüenza", comenzó furioso el conductor del histórico ciclo de espectáculos desde su cuenta en X.

Y agregó en total desacuerdo con esa premiación: "Wanda Nara mejor conductora de la tele, mejor que Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Pamela David, Georgina Barbarossa, Moria Casán y Karina Mazocco. Y que todo el resto que no nominaron. ¡Toda de ustedes!".