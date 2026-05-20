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Desesperación: dejó el auto con la llave puesta y un ladrón escapó con su hija de 4 años dormida adentro

La menor de 4 años estaba dormida en el asiento trasero cuando sustrajeron el vehículo mientras el padre descargaba mercadería. La nena fue hallada tras un rápido operativo policial.

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Robo y desesperación: dejó el auto con la llave puesta y un ladrón escapó con su hija de 4 años dormida adentro

Robo y desesperación: dejó el auto con la llave puesta y un ladrón escapó con su hija de 4 años dormida adentro

Un dramático episodio de inseguridad generó momentos de extrema tensión cuando un delincuente robó un auto que estaba estacionado con la llave puesta sin advertir que en el asiento trasero dormía una nena de cuatro años.

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Todo ocurrió mientras el padre de la menor descargaba mercadería y había dejado el vehículo detenido durante unos instantes. En ese momento, el ladrón aprovechó la situación, subió al auto y escapó rápidamente del lugar.

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La desesperación del hombre fue inmediata al darse cuenta de que su hija seguía dentro del vehículo. Según trascendió, el padre alertó de inmediato a la Policía, que desplegó un operativo para localizar el automóvil robado.

Minutos después, los efectivos lograron encontrar el vehículo.

De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, el delincuente habría abandonado el auto al descubrir que llevaba a una menor dormida en el interior. El sospechoso estacionó el vehículo y escapó corriendo antes de la llegada de la Policía.

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Afortunadamente, la nena fue encontrada en buen estado y, según se informó, ni siquiera llegó a advertir lo ocurrido mientras dormía en el asiento trasero.

Finalmente, el procedimiento quedó a disposición de la Unidad Judicial N° 16, mientras continúan las actuaciones para identificar al autor del hecho.

Video: un delincuente le robó la bicicleta a un nene y el llanto fue desgarrador

Un nene, víctima de un caso de inseguridad en Córdoba, conmocionó con su desgarrador llanto después de que un delincuente le robara la bicicleta. El hecho, que se difundió en las últimas horas, ocurrió el pasado domingo en el barrio Alto Alberdi.

Según informaron vecinos a medios locales, el niño jugaba con amigos en la plaza ubicada entre las calles Gregorio Luna y Cárdenas y Vélez alrededor de las 19:30, cuando un ladrón se le acercó y se llevó el rodado. Una cámara de seguridad de una vivienda cercana registró al sospechoso mientras escapaba.

“¡No, no, mi bici! ¡Ey, mi bici no!”, suplicó el menor al delincuente mientras se alejaba.

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