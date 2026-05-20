Desesperación: dejó el auto con la llave puesta y un ladrón escapó con su hija de 4 años dormida adentro

Minutos después, los efectivos lograron encontrar el vehículo.

De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, el delincuente habría abandonado el auto al descubrir que llevaba a una menor dormida en el interior. El sospechoso estacionó el vehículo y escapó corriendo antes de la llegada de la Policía.

robo

Afortunadamente, la nena fue encontrada en buen estado y, según se informó, ni siquiera llegó a advertir lo ocurrido mientras dormía en el asiento trasero.

Finalmente, el procedimiento quedó a disposición de la Unidad Judicial N° 16, mientras continúan las actuaciones para identificar al autor del hecho.

Video: un delincuente le robó la bicicleta a un nene y el llanto fue desgarrador

Un nene, víctima de un caso de inseguridad en Córdoba, conmocionó con su desgarrador llanto después de que un delincuente le robara la bicicleta. El hecho, que se difundió en las últimas horas, ocurrió el pasado domingo en el barrio Alto Alberdi.

Según informaron vecinos a medios locales, el niño jugaba con amigos en la plaza ubicada entre las calles Gregorio Luna y Cárdenas y Vélez alrededor de las 19:30, cuando un ladrón se le acercó y se llevó el rodado. Una cámara de seguridad de una vivienda cercana registró al sospechoso mientras escapaba.

“¡No, no, mi bici! ¡Ey, mi bici no!”, suplicó el menor al delincuente mientras se alejaba.