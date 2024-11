Qué prefieren ver los nuevos usuarios en Netflix

Ciencia ficción y fantasía: escapismo a otros mundos

La ciencia ficción y la fantasía siguen siendo de los favoritos entre los nuevos usuarios. La posibilidad de escapar a otros mundos y explorar escenarios futuristas o mágicos, especialmente en tiempos de incertidumbre, resulta especialmente atractiva. Series como Stranger Things, The Witcher y Dark se destacan dentro de esta categoría. Además, este tipo de contenido suele tener tramas complejas y efectos visuales de alta calidad, lo cual contribuye a un nivel de inmersión que atrae a los usuarios en sus primeras experiencias en Netflix.

Comedias ligeras y series de corta duración

Con la saturación de información y el estrés del día a día, muchos usuarios nuevos se inclinan hacia las comedias ligeras o series de corta duración que pueden ver sin comprometer demasiado tiempo. Títulos como Brooklyn Nine-Nine, The Good Place y Unbreakable Kimmy Schmidt ofrecen entretenimiento relajado y ameno, ideal para maratonear o ver en episodios aislados sin necesidad de seguir tramas muy densas. Esta tendencia se observa principalmente en usuarios jóvenes, quienes buscan relajarse sin tener que involucrarse profundamente en una historia.

Películas de terror y suspenso

El terror y el suspenso, especialmente en formato de película, sigue siendo un favorito que figura entre las búsquedas de nuevos suscriptores. Este género ofrece una descarga de adrenalina que muchos encuentran emocionante, y su popularidad en plataformas como Netflix se ve impulsada por títulos como Bird Box, The Conjuring y Hush. Además, las películas de terror suelen tener una duración más corta que las series, lo que hace que este género sea atractivo para quienes buscan una experiencia intensa en menos tiempo.

Producciones locales e historias latinoamericanas

Los usuarios de Netflix en América Latina muestran un claro interés en contenido de producción local y series que reflejen sus culturas y realidades. Las historias de drama, crimen y romance en contextos latinoamericanos, como Narcos, La Casa de las Flores o El Marginal, están entre las favoritas de nuevos suscriptores. La identificación cultural y el interés por explorar historias que resuenen con la vida cotidiana en la región convierten a esta categoría en una de las más buscadas en el mercado hispanohablante.

Series documentales sobre naturaleza y medio ambiente

La creciente preocupación por el cambio climático y la conservación de la naturaleza ha impulsado el interés en series documentales sobre la naturaleza y el medio ambiente. Títulos como Our Planet y Night on Earth no solo ofrecen imágenes espectaculares de la vida salvaje y los paisajes más impactantes, sino que también educan y concientizan al espectador sobre temas cruciales de preservación y ecología. Este género es especialmente atractivo para un público familiar y para aquellos que buscan contenido educativo y visualmente atractivo.

Reality shows: entretenimiento y drama en formato real

Los realities siguen siendo una categoría de gran demanda entre los nuevos usuarios de Netflix, con títulos que varían desde la competencia extrema hasta la vida de celebridades o personas comunes en situaciones atípicas. Programas como The Circle, Queer Eye y Too Hot to Handle ofrecen una mezcla de entretenimiento fácil de seguir, momentos de drama y situaciones inesperadas. A través de los reality shows, los usuarios encuentran una experiencia relajada y a menudo adictiva, ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina.

Películas románticas y dramas emocionales

Las películas románticas y los dramas emocionales siguen siendo un género clave para quienes recién ingresan a la plataforma. Películas como To All the Boys I’ve Loved Before o The Kissing Booth han generado una gran base de fans, en su mayoría jóvenes, que buscan contenido romántico y emotivo. Este tipo de historias, muchas veces relacionadas con el “amor adolescente” o las relaciones interpersonales, resultan especialmente populares entre los nuevos suscriptores, quienes buscan experiencias sentimentales y escapismo.

Miniseries basadas en hechos reales

Finalmente, las miniseries basadas en hechos reales han ganado terreno en la lista de las categorías más buscadas por nuevos usuarios. Series como When They See Us han creado un precedente en la narrativa audiovisual, donde se destacan los relatos basados en eventos históricos o recientes. La capacidad de contar una historia completa en pocos episodios y de explorar temáticas de impacto social convierte a esta categoría en una opción atractiva para quienes buscan contenido profundo y significativo.