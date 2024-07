En ese sentido, José dijo: "Mirá, yo en los primeros días estuve con Macarena, estuve con Laudelina, estuve con Camila, estuve con todos, me he sentado con todos a escucharles, a sentarme con ellos, a que me digan qué es lo que pasó con Loan: la verdad que nadie me supo explicar qué es lo que pasó y son 25, 26 días que salen y dicen esas cosas, que fue accidente, que no fue accidente, que Laudelina fue amenazada y también Macarena, la verdad que en estos momentos se están tirando muchos palos entre ellos y es imposible creerlo. La verdad que no le creo a nadie".