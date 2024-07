Caso Loan, exclusivo A24: el doloroso pedido de la mamá y su teoría sobre la desaparición

Embed

Consultada sobre si alguna vez sucedió algo similar en el pueblo, María lo negó rotundamente. "Tengo 46 años y nunca pasó algo así. Nosotros solemos salir a tomar aire fresco, es algo normal, y eso pasó con Loan, salió como parte de algo normal", dijo sobre la última vez que vieron al nene.

Sobre su relación con Catalina, su suegra, aseguró: "no suelo ir" a la casa ya que "no me acepta". "No suelo ir a compartir ahí, el que va es mi marido, le lleva algo de carne, ve lo que necesita su mamá" y confirmó que aquel día "fue de sorpresa", además de negar que la abuela del niño tenga algo que ver con la desaparición del nene. "Ella es inocente y quiere a todos sus nietos".

"No me imagino donde está Loan, pero sé que alguien lo llevó. Algo tienen que encontrar y los que están presos tienen que decir donde está. Si a él le pasó algo tendría que haber algo de sangre, algo", concluyó.

¿Quién es quién en el caso Loan?

Tras 26 días desde que comenzó la búsqueda de Loan Danilo Peña, ya son siete los detenidos por el caso de la desaparición del menor de 5 años en la localidad correntina de 9 de julio.

Antonio Bernardino Benítez

Tío político de Loan y pareja de Laudelina, participó del almuerzo. Fue el primer detenido y está acusado por “abandono de persona”, ya que fue quien decidió llevar a Loan a recolectar naranjas a 600 metros de la casa de su abuela y sin la autorización del papá del nene

Mónica del Carmen Millapi

También participó del almuerzo, en este caso con su pareja, Daniel Ramírez, y fue a recolectar naranjas con Loan, Bernardino Benítez y otros cuatro niños. De acuerdo con su abogado, la declaración ante la Justicia fue clara y "convincente".

Daniel Ramírez

Apodado Fierrito, es pareja de Millapi. Está acusado como partícipe de la captación de menores con fines de trata.

Victoria Caillava

Los perros hallaron rastros odoríferos de Loan en dos de sus vehículos y por ese motivo la Justicia ordenó su detención la de su marido, Carlos Pérez.

Carlos Pérez

Exmarino, estuvo presente en el almuerzo en la casa de la abuela de Loan junto a Caillava. La Justicia sospecha que Loan pudo haber estado retenido en una vivienda de Caillava y Pérez, y que luego habría sido entregado.

Walter Maciel

Era el comisario a cargo de la seccional de 9 de Julio. Está acusado de haber encubierto el rapto del menor al demorar el inicio de la búsqueda y centrarse solamente en la hipótesis de la pérdida.

Laudelina Peña

Tía de Loan, fue imputada por la desaparición del menor y declaró este viernes frente a los fiscales de la Justicia Federal. Se la acusa por "su participación en el ocultamiento y sustracción del menor".