Mar del Plata: un joven alcoholizado chocó a otro auto y amenazó a las víctimas

1773929298697 El conductor se negó a dar datos del seguro y sus familiares intentaron cambiar al responsable.

El impacto no provocó daños estructurales graves en la camioneta, pero el tráiler quedó totalmente destruido.

Denuncian amenazas y maniobras para encubrir al conductor

La situación se extendió durante varias horas y sumó tensión cuando familiares del joven llegaron al lugar. De acuerdo con la víctima, el padre del conductor propuso que “cada uno arregle su parte”.

Sin embargo, Lucía denunció una maniobra aún más grave: aseguró que el padre habría cambiado al conductor frente a los agentes de Tránsito. “No puede tapar lo que hizo su hijo. Nunca nos preguntaron si estábamos bien”, afirmó. También denunció que el joven la amenazó de muerte tras el choque.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 11.12.13 (1) Un tráiler completamente destruido.

Polémica por el accionar de las autoridades

Pese a las reiteradas advertencias sobre el estado del conductor, la única medida adoptada fue el secuestro de la camioneta de la víctima, debido a que tenía el seguro vencido desde hacía dos días.

El vehículo del joven, en cambio, permaneció en el lugar. La denunciante aseguró que cuenta con videos que probarían que manejaba en estado de ebriedad. La causa fue radicada en la comisaría séptima de Mar del Plata y no se reportaron detenciones.