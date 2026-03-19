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Mar del Plata: un joven alcoholizado chocó a otro auto y amenazó a las víctimas

El conductor se negó a dar datos del seguro y sus familiares intentaron cambiar al responsable ante los agentes de tránsito. Una mujer denunció que un hombre al volante de un auto la embistió.

Un joven alcoholizado chocó a otro auto y amenazó a las víctimas. 

Un joven alcoholizado chocó a otro auto y amenazó a las víctimas. 

Un grave choque en la zona norte de Mar del Plata dejó como saldo un tráiler completamente destruido y una fuerte denuncia contra un joven que manejaba a alta velocidad y, según testigos, bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió sobre la avenida Félix U. Camet, a la altura de Beltrán, durante la noche del domingo.

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Tras el impacto, el conductor del Volkswagen se negó a hacerse responsable por los daños y amenazó a las víctimas, lo que agravó aún más la situación.

Lucía, acompañante en la camioneta afectada, contó que el auto los embistió desde atrás mientras circulaban con un tráiler. “Nos salvamos porque veníamos con el tráiler, pero fue un golpe muy fuerte”, relató.

Según su testimonio, el joven se mostró agresivo tras el choque: “Me insultó, dijo que era policía, que era menor y que no le iba a pasar nada”. Además, aseguró que el conductor presentaba signos de haber consumido alcohol y drogas.

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El conductor se neg&oacute; a dar datos del seguro y sus familiares intentaron cambiar al responsable.&nbsp;

El conductor se negó a dar datos del seguro y sus familiares intentaron cambiar al responsable.

El impacto no provocó daños estructurales graves en la camioneta, pero el tráiler quedó totalmente destruido.

Denuncian amenazas y maniobras para encubrir al conductor

La situación se extendió durante varias horas y sumó tensión cuando familiares del joven llegaron al lugar. De acuerdo con la víctima, el padre del conductor propuso que “cada uno arregle su parte”.

Sin embargo, Lucía denunció una maniobra aún más grave: aseguró que el padre habría cambiado al conductor frente a los agentes de Tránsito. “No puede tapar lo que hizo su hijo. Nunca nos preguntaron si estábamos bien”, afirmó. También denunció que el joven la amenazó de muerte tras el choque.

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Un tr&aacute;iler completamente destruido.

Un tráiler completamente destruido.

Polémica por el accionar de las autoridades

Pese a las reiteradas advertencias sobre el estado del conductor, la única medida adoptada fue el secuestro de la camioneta de la víctima, debido a que tenía el seguro vencido desde hacía dos días.

El vehículo del joven, en cambio, permaneció en el lugar. La denunciante aseguró que cuenta con videos que probarían que manejaba en estado de ebriedad. La causa fue radicada en la comisaría séptima de Mar del Plata y no se reportaron detenciones.

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