Tragedia en Brasil: tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal cuando viajaban hacia Misiones

los-tres-jovenes-argentinos-que-murieron-por-el-MZUJYVVGARBDPJLR3JWEAZWWRE Los tres jóvenes argentinos que murieron por el accidente en Brasil.

Tras el impacto, los tres jóvenes murieron en el lugar, mientras que el conductor del otro auto sobrevivió y fue trasladado en estado grave al hospital de Casca. Su identidad no fue difundida oficialmente.

Qué se sabe del otro vehículo involucrado

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Rodoviária Estadual y el Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca, el otro vehículo involucrado era un Ford Focus con patente de la ciudad de Casca. El automóvil era conducido por un hombre de 50 años que viajaba solo.

El conductor también resultó herido y fue asistido por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU). Posteriormente fue trasladado al Hospital Santa Lúcia de Casca, según informaron medios locales.

UGUWDF6Z5FC3LAFKYJFTFKZFEU El siniestro involucró a un Volkswagen Fox argentino y un Ford Focus brasileño, cuyos conductores resultaron gravemente heridos y sobrevivieron al primer impacto (Servicio Auxiliar Civil de Bomberos de Casca)

La hipótesis sobre cómo ocurrió el choque

La investigación sobre las causas del accidente continúa abierta. Según fuentes policiales citadas por medios de Misiones, el conductor del Volkswagen Fox habría realizado una maniobra de adelantamiento, lo que habría provocado la colisión frontal con el vehículo que venía en sentido contrario.

Las autoridades brasileñas realizan peritajes para determinar con precisión la mecánica del siniestro. Durante las tareas de rescate y peritaje, el tránsito en la ruta ERS-324 permaneció parcialmente restringido, bajo control de la policía.

En el operativo participaron:

Bomberos Voluntarios de Casca

Ambulancias del SAMU

Efectivos de la Policía Vial Estatal

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Passo Fundo y posteriormente liberados para el velatorio. Según informaron medios locales, serán despedidos en la Capilla Municipal de Casca antes de su traslado definitivo.