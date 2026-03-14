Tragedia en Brasil: tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal cuando viajaban hacia Misiones
Las víctimas fatales eran oriundas de Campo Grande, Misiones, y estaban de viaje porque se dirigían a su pueblo. Dos de los fallecidos tenían 22 años y el tercero 17.
Las víctimas del accidente vial en Brasil eran oriundas de Campo Grande, Misiones, y residían en el país vecino desde hacía cuatro años (Servicio Auxiliar Civil de Bomberos de Casca)
Tres jóvenes argentinos murieron en un accidente vial en el sur de Brasil luego de que el vehículo en el que viajaban chocara de frente contra otro automóvil. El siniestro ocurrió sobre la ruta ERS-324, en el estado de Río Grande do Sul, a la altura del kilómetro 238, en la zona conocida como Linha 20 Parizzi, dentro del municipio de Casca.
El auto en el que se trasladaban, un Volkswagen Fox con patente de Santo Antônio do Palma, colisionó frontalmente contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario. Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Gabriel Hubscher (22), Jennifer Celeste Prosin (22) y Mattive Lautaro Daniel (17).
Según confirmaron familiares al medio Primera Edición, los tres jóvenes eran oriundos de Campo Grande, en la provincia de Misiones, y vivían en Brasil desde hacía aproximadamente cuatro años.
Al momento del accidente, ocurrido cerca de las 20 del viernes, se dirigían hacia Misiones para visitar a sus familiares. Jonathan y Mattive eran hermanos, mientras que Jennifer era la pareja del conductor del vehículo, quien también viajaba en el Volkswagen Fox.
Tras el impacto, los tres jóvenes murieron en el lugar, mientras que el conductor del otro auto sobrevivió y fue trasladado en estado grave al hospital de Casca. Su identidad no fue difundida oficialmente.
Qué se sabe del otro vehículo involucrado
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Rodoviária Estadual y el Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca, el otro vehículo involucrado era un Ford Focus con patente de la ciudad de Casca. El automóvil era conducido por un hombre de 50 años que viajaba solo.
El conductor también resultó herido y fue asistido por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU). Posteriormente fue trasladado al Hospital Santa Lúcia de Casca, según informaron medios locales.
La hipótesis sobre cómo ocurrió el choque
La investigación sobre las causas del accidente continúa abierta. Según fuentes policiales citadas por medios de Misiones, el conductor del Volkswagen Fox habría realizado una maniobra de adelantamiento, lo que habría provocado la colisión frontal con el vehículo que venía en sentido contrario.
Las autoridades brasileñas realizan peritajes para determinar con precisión la mecánica del siniestro. Durante las tareas de rescate y peritaje, el tránsito en la ruta ERS-324 permaneció parcialmente restringido, bajo control de la policía.
En el operativo participaron:
Bomberos Voluntarios de Casca
Ambulancias del SAMU
Efectivos de la Policía Vial Estatal
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Passo Fundo y posteriormente liberados para el velatorio. Según informaron medios locales, serán despedidos en la Capilla Municipal de Casca antes de su traslado definitivo.