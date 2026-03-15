Una tragedia vial sacudió a la provincia de Entre Ríos durante la noche del sábado, cuando una familia protagonizó un violento choque frontal en la Ruta Nacional 127 que dejó tres personas fallecidas.
Uno de los hijos de la familia se encuentra en estado grave. La Justicia busca determinar las causas del fatal accidente.
Accidente fatal en Entre Ríos: un matrimonio y su hija murieron luego de un choque frontal en la ruta
Una tragedia vial sacudió a la provincia de Entre Ríos durante la noche del sábado, cuando una familia protagonizó un violento choque frontal en la Ruta Nacional 127 que dejó tres personas fallecidas.
El siniestro ocurrió a la altura de la localidad de Bovril. Según confirmaron fuentes policiales, las víctimas fatales fueron Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y una de sus hijas menores, Agostina Landra, quienes murieron en el lugar producto de la violencia del impacto.
En el vehículo también viajaba Bautista Landra, el otro hijo del matrimonio, que resultó gravemente herido. El adolescente fue rescatado entre los restos del vehículo y trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Paraná, donde permanece internado en estado delicado.
De acuerdo con la información preliminar, la familia viajaba en una camioneta Renault Duster que chocó de frente contra un camión que transportaba trigo y circulaba por el mismo corredor vial.
El impacto ocurrió en un tramo cercano a una planta de silos, y fue tan fuerte que tres de los ocupantes del vehículo murieron en el acto.
Tras el accidente, se solicitó asistencia médica de inmediato y equipos de rescate trabajaron en el lugar para liberar al menor que había quedado atrapado dentro del vehículo.
La tragedia fue confirmada públicamente por Jorge Landra, dirigente de la Unión Cívica Radical e integrante de su comité provincial, quien además es hermano de una de las víctimas.
A través de un mensaje en redes sociales expresó el dolor de la familia:
“La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y mi amada Agostina Landra; Bautista está en estado crítico”.
En el lugar del siniestro trabajaron personal de la Policía de Entre Ríos, bomberos voluntarios y equipos de emergencia, mientras que especialistas de la División Criminalística realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía con jurisdicción en la ciudad de La Paz, que ordenó diversas medidas para reconstruir la mecánica del accidente.
Debido al fuerte impacto, tanto la camioneta como el camión sufrieron graves daños, y el tránsito en ese sector de la Ruta 127 debió ser parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas periciales.