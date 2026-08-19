La palabra de Fátima Florez tras su abrupta salida del aire en el programa de Moria Casán

Una situación por demás extraña sucedió este miércoles cuando Fátima Florez estaba al frente de La mañana con Moria (El Trece), cuando de repente se cortó la transmisión y la imitadora nunca regresó a la pantalla.
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Después de desaparecer del aire intempestivamente en su reemplazo de La One en La mañana con Moria, Fátima Florez habló en exclusiva con PrimiciasYa y reveló qué ocurrió.
Una situación por demás extraña sucedió este miércoles cuando Fátima Florez estaba al frente de La mañana con Moria (El Trece), cuando de repente se cortó la transmisión y la imitadora nunca regresó a la pantalla.
Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, la genial artista reveló que fue lo que pasó. "Hubo un problema técnico que afectó también a la señal de Magazine", se lamentó Fátima ante la consulta de este portal por la abrupta salida del aire por la que ni siquiera pudo despedirse del ciclo, dado que hoy ella era la figura invitada que estaba conduciendo el magazine de Moria Casán, esta semana ausente por vacaciones.
No obstante, la genial imitadora se tomó con tranquilidad el imponderable y adelantó que el rating la acompañó durante toda la emisión. "Gracias a Dios salió hermoso y el número acompañó muy bien", puntualizó. De esta manera, Fátima Florez despejó cualquier suspicacia y las múltiples elucubraciones que inmediatamente comenzaron a circular en las redes sociales ante el corte de transmisión por el que de repente apareció El Zorro durante unos 10 minutos, para luego comenzar directamente Puro Show, que es el programa que continúa en la programación del canal del solcito.
En tanto, ante la consulta de este portal a fuentes del canal, las mismas señalaron que días pasados algo similar había sucedido durante el aire de Telenoche, así como también explicaron que son cuestiones de la "ingeniería" y la "instalación" del canal que no depende de ni del área técnica, y mucho menos de producción.
Un hecho bastante curioso se dio este miércoles al aire en La mañana con Moria (El Trece) cuando se encontraba Fátima Florez al frente del programa ante las vacaciones de Moria Casán.
El programa de manera sorpresiva se interrumpió antes de su horario de finalización habitual y luego de unos minutos, tras poner al aire El Zorro, comenzó luego de unos minutos Puro Show. La situación resultó por demás extraña y sorprendió a todos los televidentes.
"Estamos con un problema técnico, apenas se solucione arrancamos Puro Show, ya venimos, bánquennos, está el Zorro mientras tanto", precisó Pampito desde sus historias de Instagram en medio del misterioso episodio que se observó al aire en el canal de Constitución y ya preparándose en el estudio para salir al aire.
Lo sucedido tomó por sorpresa a los televidentes y generó momentos de incertidumbre sobre lo sucedido. Sin embargo, Pampito al instante explicó que se trató de un problema técnico en el canal que impidió la normal transmisión en vivo del ciclo que estaba conduciendo momentáneamente Fátima Florez.
En ese momento la conductora se encontraba hablando con Margarita, la niña ganadora de la final del programa Es mi sueño. Inmediatamente, tras unos segundos de corte en la transmisión, se puso la tanda publicitaria y luego continuó con un fragmento del capítulo de El Zorro para luego de diez minutos se comenzó Puro Show.