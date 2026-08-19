La palabra de Fátima Florez tras su abrupta salida del aire en el programa de Moria Casán

Cómo fue la misteriosa desaparición del aire de Fátima Florez mientras reemplazaba a Moria Casán en El Trece

Un hecho bastante curioso se dio este miércoles al aire en La mañana con Moria (El Trece) cuando se encontraba Fátima Florez al frente del programa ante las vacaciones de Moria Casán.

El programa de manera sorpresiva se interrumpió antes de su horario de finalización habitual y luego de unos minutos, tras poner al aire El Zorro, comenzó luego de unos minutos Puro Show. La situación resultó por demás extraña y sorprendió a todos los televidentes.

"Estamos con un problema técnico, apenas se solucione arrancamos Puro Show, ya venimos, bánquennos, está el Zorro mientras tanto", precisó Pampito desde sus historias de Instagram en medio del misterioso episodio que se observó al aire en el canal de Constitución y ya preparándose en el estudio para salir al aire.

Lo sucedido tomó por sorpresa a los televidentes y generó momentos de incertidumbre sobre lo sucedido. Sin embargo, Pampito al instante explicó que se trató de un problema técnico en el canal que impidió la normal transmisión en vivo del ciclo que estaba conduciendo momentáneamente Fátima Florez.

En ese momento la conductora se encontraba hablando con Margarita, la niña ganadora de la final del programa Es mi sueño. Inmediatamente, tras unos segundos de corte en la transmisión, se puso la tanda publicitaria y luego continuó con un fragmento del capítulo de El Zorro para luego de diez minutos se comenzó Puro Show.