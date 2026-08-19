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Tragedia: un colectivo que llevaba pacientes chocó de frente con un camión y murieron 23 personas

El siniestro ocurrió durante la madrugada en una ruta del estado de Paraná. La mayoría de las víctimas viajaba en el vehículo de pasajeros, que quedó completamente destruido.

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Tragedia en Brasil: un colectivo que llevaba pacientes chocó de frente con un camión y murieron 23 personas

Tragedia en Brasil: un colectivo que llevaba pacientes chocó de frente con un camión y murieron 23 personas

Al menos 23 personas murieron este miércoles en el sur de Brasil como consecuencia de un choque frontal entre un colectivo que trasladaba pacientes médicos y un camión. El accidente ocurrió en la madrugada sobre la ruta BR-373, en el estado de Paraná, y es considerado por la Policía de Carreteras como uno de los peores siniestros viales registrados en los últimos años en la región.

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El impacto se produjo alrededor de las 3:30, en las inmediaciones del municipio de Ipiranga. De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, el camión habría cruzado hacia el carril contrario y embistió de frente al colectivo.

La fuerza del choque provocó que el vehículo de pasajeros quedara completamente destrozado a un costado de la ruta. La mayoría de las víctimas fatales viajaba en el colectivo, aunque también murió el conductor del camión.

“Al menos 23 fallecimientos fueron confirmados: la mayoría de las víctimas iban en el autobús”, informó la Policía de Carreteras en un comunicado.

El colectivo trasladaba pacientes a Curitiba

El vehículo pertenecía a la Secretaría de Salud de Imbituva y había salido de esa localidad con pacientes que debían asistir a distintos centros médicos de Curitiba.

En un primer momento, la empresa Via Araucária, concesionaria de la autopista, había ubicado el accidente en Imbituva, desde donde había partido el colectivo. Sin embargo, posteriormente las autoridades precisaron que el choque ocurrió en el municipio de Ipiranga.

La BR-373, donde se produjo el accidente, conecta el sur de Brasil con el estado de San Pablo. La ruta permanece cerrada mientras continúan las tareas de emergencia, lo que provocó filas de varios kilómetros de vehículos que esperan poder retomar la circulación.

Bomberos y efectivos de la Policía Civil continúan trabajando en el lugar para asistir en el operativo y avanzar con las tareas posteriores al accidente.

El peor accidente de los últimos años en Paraná

La Policía de Carreteras calificó el choque como el peor accidente de tránsito registrado en los últimos años en el estado de Paraná. El antecedente más cercano ocurrió en 2021, cuando un accidente protagonizado por un autobús dejó 19 personas muertas.

Los siniestros viales con víctimas fatales son frecuentes en distintas regiones de Brasil. El último domingo, ocho personas murieron en el estado de Río de Janeiro luego de que un colectivo volcara.

En febrero, otro accidente de características similares había dejado al menos 16 muertos en el noreste del país. En aquella oportunidad, un autobús que regresaba de un festival religioso salió de la ruta y volcó.

En pocas palabras

  • Tragedia en Brasil: 23 personas murieron en un choque frontal entre un colectivo y un camión en Paraná.
  • Causa del accidente: El colectivo trasladaba pacientes médicos a Curitiba cuando un camión habría invadido el carril contrario.
  • Peor accidente reciente: El siniestro vial es considerado el más grave de los últimos años en el estado de Paraná.
Resumen generado por Thinkindot AI
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